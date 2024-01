Família morre atropelada por caminhão em Baturité, no Ceará

Um casal e seu filho de 4 anos morreram atropelados por um caminhão na manhã desta quarta-feira (10) em Baturité, no Interior do Ceará. Os três estavam em uma motocicleta andando no Centro do município, quando foram atingidos e foram parar debaixo do veículo, segundo informações da Prefeitura Municipal.

As vítimas do acidente grave foram identificadas como Cristiane Filipe da Silva, 31, Francisco Antônio da Costa Silva, 36 e Tales Rian Filipe Costa, de 4 anos.

O prefeito Herberlh Mota expressou luto por nota nas redes sociais e informou que os órgãos do Município atuaram prontamente na ocorrência.

Legenda: Prefeito de Baturité lamentou o acidente por meio de nota nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

"Todas as equipes de saúde, segurança e trânsito foram mobilizadas imediatamente. Em meu nome e da primeira dama Ynara Mota, manifestamos nosso pesar e solidariedade. Que Deus conforte a todos nesse momento de despedis", escreveu o chefe do Executivo de Baturité.

Luto oficial na cidade

Após o acidente, Baturité decretou luto oficial de três dias em decorrência das mortes. A bandeira do município ficará hasteada a meio mastro na sede da Prefeitura.

O luto foi decretado "considerando o consternamento da população baturiteense e o sentimento de solidariedade e dor que emerge pela perda da família".

O Centro de Educação Infantil (CEI) Maria Leidiane de Oliveira Da Silva, escola onde a criança estudava, também emitiu nota de pesar.

Legenda: A escola da criança emitiu nota de pesar pelo falecimento Foto: Reprodução

"Que Deus o acolha com eu abraço misericordioso. Nossas sinceras condolências à família e amigos neste momento difícil".

