Colisão entre trem do Metrofor e topic deixa passageiros feridos em Fortaleza

Uma topic do sistema de transporte complementar de Fortaleza colidiu com um trem da Linha Oeste do Metrofor na tarde desta terça-feira (9). O caso ocorreu em um cruzamento na avenida Filomeno Gomes, no bairro Jacarecanga, por volta das 16h48.

O Diário do Nordeste apurou que passageiros da topic ficaram feridos. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o Samu atendendo vítimas, dentre elas uma pessoa sendo retirada de dentro do veículo por socorristas.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) foi procurada para dar detalhes sobre a situação e os feridos, mas até a publicação desta matéria não retornou.

Veja também

Metrofor abrirá B.O

Em nota, o Metrofor informou que abrirá um Boletim de Ocorrência (B.O) para investigar as circunstâncias. Segundo o texto, o local estava devidamente sinalizado no momento da passagem do trem, além de possuir sinais sonoros que avisam sobre a proximidade do VLT.

"De acordo com o código brasileiro de trânsito, o tráfego de trens é prioritário no trânsito das cidades, sendo obrigatória a atenção máxima dos veículos rodoviários ao cruzarem vias férreas", disse a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.