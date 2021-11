Potiguar é preso ao tentar aplicar golpe em agência bancária em Fortaleza

Um homem natural do Rio Grande do Norte foi preso nessa quarta-feira (3) suspeito de tentar aplicar um golpe com documentação falsa, em uma instituição financeira, no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza.

A equipe da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) foi acionada pelo setor de segurança da rede bancária, após uma suspeita de tentativa de golpe dentro de uma agência.

Na ocasião, um homem apresentou documentação falsa, querendo fazer a portabilidade do benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de uma terceira pessoa, para uma conta bancária aberta por ele usando os dados dessa mesma vítima. Dessa forma, ele receberia o benefício pertencente a essa pessoa.

Antecedentes criminais

Estefanio Benvindo Mila de Lima, de 59 anos – com seis passagens por estelionato no Rio Grande do Norte – mora em Natal (RN).

Ele foi levado para a Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), onde foi autuado em flagrante por estelionato, falsificação de documento público e uso de documento falso.

A Polícia Civil segue investigando o caso, visando identificar como o suspeito teve acesso aos dados da vítima e se há a participação de outras pessoas no crime.