Suspeito de extorquir e ameaçar adolescentes de morte pelas redes sociais é preso em Maracanaú

Um homem de 25 anos, suspeito de extorquir e ameaçar adolescentes de morte pelas redes sociais, foi preso por equipes da Polícia Civil do Ceará e do Distrito Federal, nessa quinta-feira (4), em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado – até então sem antecedentes criminais – usava a internet para atrair as vítimas, que eram menores de idade e moram em outros estados.

Segundo as investigações, as vítimas eram obrigadas a compartilhar imagens em vídeos de cunho sexual para o suspeito.

Ainda conforme o que foi apurado, caso as vítimas se negassem a passar o conteúdo, eram ameaçadas de morte. Com isso, de posse da identificação do homem, os policiais civis o localizaram.

Ofensiva

Ele foi capturado na manhã dessa quinta-feira (4), em uma casa em Maracanaú. Na residência, além do cumprimento do mandado de prisão temporária ser cumprido, foram apreendidos um aparelho celular, um computador e outros objetos.

O material recolhido será analisado durante a continuidade das investigações. Para resguardar a identidade das vítimas, a Polícia Civil não divulga o nome do suspeito.