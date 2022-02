Casa que desabou parcialmente é demolida no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza; veja vídeo

O imóvel abandonado que desabou parcialmente na madrugada deste domingo (30) no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza, foi completamente demolido na tarde desta terça-feira (1º).

Conforme a Defesa Civil de Fortaleza informou em nota, os agentes fizeram uma vistoria no imóvel na segunda-feira (31) e chegaram à conclusão que a edificação deveria ser demolida "o mais breve possível", pois oferecia risco à população.

VEJA IMAGENS DA DEMOLIÇÃO:

O pedido de demolição foi encaminhado pela Defesa Civil à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) ainda nessa segunda, detalhou o órgão.

Em vídeo enviado por leitores no dia do desabamento, um dos moradores relata que as casas vizinhas ficaram sem energia elétrica. As imagens mostram que parte dos escombros caiu sobre as fiações. Na ocasião, a Enel enviou uma equipe técnica ao local para avaliar o caso.

Legenda: Agentes decidiram que a edificação deveria ser demolida o "mais breve possível" Foto: Marcos Moura/PMF

Como acionar a Defesa Civil

Em caso de qualquer risco, é possível acionar a Defesa Civil de Fortaleza pelo Ciops, através do fone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão para atender as demandas da população, 24 horas.