Adolescentes são apreendidos após roubo e arma da Primeira Guerra Mundial é encontrada em Fortaleza

Um trio de adolescentes foi apreendido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após roubarem um carro no bairro Rodolfo Teófilo em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (2). Em posse deles estava uma arma francesa de mais de 100 anos, usada na Primeira Guerra Mundial.

A apreensão foi realizada por policiais do motopatrulhamento da 1º Companhia do 18º Batalhão da PMCE. Os menores foram localizados no bairro Pici, após denúncia do roubo chegar via Coordenadoria Integrada de Operações (Ciops).

Dois adolescentes de 14 anos, já com passagens policiais, e um de 16 foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Além da arma francesa, foi apreendida outra.

Arma de mais de 100 anos

De acordo com o tenente Capistrano, do 18º Batalhão da PMCE, o revólver militar Lefaucheux M1858 foi desenvolvido para grupos de operações especiais.

O revólver francês foi criado em meados dos anos 1800. Segundo o tenente, é uma arma rara e que só é encontrada geralmente com colecionadores.

Os adolescentes não informaram de onde veio o armamento.