Empresário de banda de forró é encontrado morto em fazenda no interior do Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga um caso de homicídio a bala no município de Morada Nova, registrado na última terça-feira (1). O cantor da banda Pisada Forrozeira, Dieguim do Quixadá, relatou que a vítima, José Edson Dantas de Almeida, era seu sócio e empresário.

O artista ainda detalhou que o colega foi encontrado morto em sua própria fazenda, deixando a esposa e dois filhos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem de 46 anos estava em uma estrada carroçável, na zona rural do município

Já as primeiras informações policiais apontaram que o corpo da vítima apresentava lesões causadas por disparos de arma de fogo.

Legenda: A Polícia Civil apura o caso por meio da Delegacia Municipal de Morada Nova. Foto: Reprodução/Instagram.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) coletou indícios, que subsidiarão as apurações no local do crime, após enviar uma equipe para averiguar o caso.

Por sua vez, a PC-CE segue apurando a ocorrência por meio da Delegacia Municipal de Morada Nova, "que realiza diligências com o objetivo de elucidar o caso e identificar e capturar os partícipes", detalha nota da SSPDS.

PARA DENUNCIAR

Para contribuir nas investigações do caso, é possível realizar denúnicas através dos números (88) 3422-2814 ou (88) 98879-7778, WhatsApp da Delegacia Municipal de Morada Nova.

Outro canal disponível é o Disque-Denúncia da SSPDS, número 181, ou o contato de WhatsApp da SSPDS: (85) 3101-0181, que recebe informações via mensagem, áudio, vídeo ou fotografia, garantindo o sigilo e o anonimato.

