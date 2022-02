Mulher sofre abuso sexual dentro de ônibus, e suspeito é preso em flagrante no Ceará; veja vídeo

Uma mulher foi abusada sexualmente por um homem de 43 anos dentro de um ônibus no município de Aracati, Litoral Leste do Ceará, na noite da última terça-feira (1º). O suspeito do crime foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PMCE), de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

O flagrante de importunação sexual foi registrado em uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). A polícia foi acionada para atender a ocorrência no ônibus, que havia parado na rodoviária da cidade.

No caso, uma mulher, de 20 anos, teria comunicado ao motorista sobre um homem que havia cometido um abuso contra ela. O suspeito, sem antecedentes criminais, foi abordado e conduzido para a Delegacia Municipal de Aracati.

Ainda de acordo com informações da SSPDS, o homem teria tocado nas partes íntimas da vítima. Diante dos indícios de crime em flagrante, o suspeito foi autuado por importunação sexual e resistência. Ele foi colocado à disposição da Justiça.

