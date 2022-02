PM à paisana reage e atinge assaltante durante roubo a pastelaria em Fortaleza

Um assaltante saiu ferido após um policial militar, que estava à paisana comendo em uma pastelaria no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, reagir ao assalto. O caso ocorreu na noite desta terça-feira (1º). Imagens de câmera de segurança do local registraram a ação.

Nas imagens, é possível ver que alguns clientes estão sentados em cadeiras na rua Tibúrcio Frota, quando um homem se aproxima com uma arma e anuncia o assalto. O policial militar reagiu, houve troca de tiros e o suspeito foi atingido.

Uma testemunha, em entrevista ao Sistema Verdes Mares, contou que a tentativa de assalto ocorreu por volta das 20 horas. Segundo ela, quatro pessoas estavam no local. "Quando dei fé, o rapaz que tava comendo o lanche olha pra lá, levanta bem rápido e puxou a arma. Eu me apavorei e me joguei no chão e ouvi o tiro", lembrou.

A testemunha afirma que, após se jogar no chão, começou o tiroteio. "Eles (os assaltantes) não falaram nada. Chegaram bem perto do carro e já tiraram a arma da cintura". Ela disse que havia um carro parado na esquina, que já tinha passado antes. "Foi um livramento muito grande. Fiquei com medo de me levantar". Duas motos estacionadas em frente à lanchonete foram atingidas pelos disparos.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram buscas na região. Um Boletim de Ocorrência (BO) de disparo de arma de fogo foi registrado no 2º Distrito Policial (DP), no bairro Meireles, e transferido para o 4º DP, no Pio XII.

A Polícia Civil apura os fatos. Ninguém foi preso.