Ceará tem redução de 18% nas mortes causadas por crimes violentos em janeiro de 2022

O Ceará registrou redução de 18% nas mortes causadas por crimes violentos em janeiro de 2022 em relação ao mesmo mês do ano passado. Segundo dados da Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), foram contabilizados 251 óbitos no primeiro mês deste ano, enquanto 2021 registrou 306 no mesmo período.

No cenário da Capital, Fortaleza teve queda de 29% nos óbitos provocados por Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), indo de 93 mortes, em janeiro de 2021, para 66, em 2022.

As estatísticas compiladas pela Geesp incluem os casos que se enquadram como homicídio doloso/feminicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio.

"O resultado é fruto de um trabalho continuado desenvolvido pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por meio das Forças de Segurança e do uso de ferramentas tecnológicas", aponta a assessoria do órgão.

O ano de 2021 também terminou com uma redução de 18% no índice de CVLIs no Estado. De acordo com os dados da SSPDS, no último ano morreram 3.299 pessoas em decorrência de crimes violentos. Já em 2020, foram 4.039 ocorrências registradas.

ESTRATÉGIAS PARA REDUÇÃO

Para o secretário da SSPDS, Sandro Caron, as estratégias e as medidas adotadas pela segurança pública cearense buscam melhorar os índices de violência no Estado.

Sandro Caron Secretário da SSPDS “Começamos o ano de 2022 com uma boa notícia: seguimos com a redução de homicídios em todo o Estado. Desde o ano passado, estamos focados em trabalhar para reduzir esses índices e temos conseguido. O estado fechou 2021 com uma redução de 18% e, em mais um mês, alcançou outro recuo. Tudo isso é fruto de uma série de capturas qualificadas e ações ostensivas realizadas pelas Polícias Civil e Militar amparadas em ações de inteligência que aumentam a efetividade dos trabalhos”.

O secretário ainda ressaltou a meta para os outros meses do ano, apontando que estão "no caminho certo". "Ainda temos muito o que avançar, mas continuaremos trabalhando para reduzir ainda mais os índices e, dessa forma, melhorar a sensação de segurança da população cearense”.

