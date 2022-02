Mais dois suspeitos da morte de escrivão do CE são localizados; um morreu em confronto policial

Agentes de segurança do Ceará capturaram mais dois envolvidos no assassinato do escrivão da Polícia Civil Edson Rabelo. Com isso, já são oito os detidos por participação no crime. Contudo, um dos suspeitos morreu em confronto com policiais ao reagir à prisão.

José Fábio de Matos Jacinto, de 26 anos, conhecido como "Fabinho", e Carlos Roberto Oliveira da Silva, 18, o “Fazendeiro", que atirou contra os policiais, foram detidos em Caucaia e Jaguaruana, respectivamente.

O policial Edson Rabelo morreu aos 41 anos no dia 8 de janeiro com, pelo menos, 15 tiros, sendo 13 somente na cabeça. O crime ocorreu no bairro Padre Júlio Maria, em Caucaia, após o agente tirar satisfação com criminosos que haviam invadido a sua prioridade.

O escrivão ainda passou cerca de 40 minutos na residência e chegou a mandar fotografias do local para a esposa, antes de ser surpreendido pelos criminosos.

Atuação dos últimos presos

Segundo as investigações, José Fábio foi responsável por comunicar aos executores o momento em que o policial civil entrou no imóvel. A polícia o capturou em cumprimento a um mandado de prisão preventiva em uma residência no mesmo município do crime.

Já Carlos Roberto, que possuía um mandado de prisão em aberto, foi localizado na cidade de Jaguaruana. No momento da abordagem policial, o suspeito reagiu e trocou tiros com os agentes. Ele foi atingido pelos disparos e não resistiu aos ferimentos, embora tenha sido socorrido a uma unidade hospitalar. A polícia apreendeu uma pistola e dois celulares no local.

Outras diligências continuam sendo feitas "visando a captura de outros indivíduos", informou a Polícia Civil em nota.