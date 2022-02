Dois frentistas desarmam assaltante em posto de gasolina na Praia de Iracema; veja vídeo

Uma tentativa de assalto foi registrada em um posto de gasolina no bairro Praia de Iracema na manhã desta quarta-feira (2). Após o suspeito chegar ao local de moto e mostrar uma arma de fogo, dois frentistas interromperam a ação e desarmaram o homem, que conseguiu fugir.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou que um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no 2º Distrito Policial (2º DP). O orgão, que está apurando o roubo, apreendeu a arma de fogo e a motocicleta que estavam sendo usadas pelo assaltante no momento do crime.

Em nota, a PC-CE ainda acrescentou que as imagens estão sendo usadas para auxiliar nas investigações.

ENTENDA O CASO

O caso foi gravado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens mostram quando, às 10h59, o homem de moto para ao lado de uma bomba de gasolina para abastecer. Logo que faz o movimento de sair do local sem pagar, o frentista tenta conter o homem.

Então, os dois começam a ter um embate corporal, rolando em direção à via pública. O outro frentista percebe a movimentação e corre para ajudar o colega, chutando o assaltante.

Juntos, os dois conseguem desarmar o homem, que foge do lugar. Nas imagens de segurança, também é possível avistar um freguês deixando o carro para escapar da situação.

PARA DENUNCIAR

Para contribuir com mais informações, a sociedade pode entrar em contato com a SSPDS através do Disque-Denúncia, de número 181, ou do contato de WhatsApp : (85) 3101-0181, que recebe informações via mensagem, áudio, vídeo ou fotografia, garantindo o sigilo e o anonimato.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste