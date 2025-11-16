Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno cinza para o segundo dia

Com o resultado preliminar é possível que os candidatos tenham noção do próprio desempenho.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:59)
Ceará
Imagem de um estudante fazendo prova para matéria sobre Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno branco para o segundo dia.
Legenda: Prova branca do Enem 2025 tem gabarito extraoficial divulgado neste domingo (16).
Foto: Shutterstock/Lucaspiaceski.

O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 aconteceu neste domingo (16). Os estudantes precisaram responder questões de Ciências da Natureza e de Matemática. O Diário do Nordeste divulga o gabarito extraoficial do caderno cinza, do segundo dia.

As respostas foram elaboradas pelo SAS Educação em parceria com o Colégio Ari de Sá. Com o resultado preliminar é possível que os candidatos tenham noção do próprio desempenho.

gabarito oficial ainda será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Veja também

teaser image
Ceará

Testlet: entenda metodologia inédita usada no Enem 2025

teaser image
Ceará

Divulgação do gabarito do Enem 2025 rende memes nas redes

Confira o gabarito do caderno cinza do Enem 2025

  • 91 - C
  • 92 - D
  • 93 - A
  • 94 - E
  • 95 - A
  • 96 - A
  • 97 - C
  • 98 - B
  • 99 - D
  • 100 - D
  • 101 - E
  • 102 - C
  • 103 - E
  • 104 - E
  • 105 - B
  • 106 - D
  • 107 - E
  • 108 - A
  • 109 - B
  • 110 - B
  • 111 - C
  • 112 - B
  • 113 - B
  • 114 - D
  • 115 - E
  • 116 - E
  • 117 - E
  • 118 - C
  • 119 - B
  • 120 - B
  • 121 - D
  • 122 - C
  • 123 - D
  • 124 - C
  • 125 - B
  • 126 - A
  • 127 - A
  • 128 - B
  • 129 - D
  • 130 - D
  • 131 - C
  • 132 - D
  • 133 - C
  • 134 - E
  • 135 - A
  • 136 - A
  • 137 - D
  • 138 - D
  • 139 - B
  • 140 - B
  • 141 - C
  • 142 - E
  • 143 - C
  • 144 - E
  • 145 - C
  • 146 - C
  • 147 - B
  • 148 - D
  • 149 - D
  • 150 - D
  • 151 - E
  • 152 - C
  • 153 - A
  • 154 - C
  • 155 - E
  • 156 - A
  • 157 - B
  • 158 - D
  • 159 - E
  • 160 - B
  • 161 - E
  • 162 - C
  • 163 - C
  • 164 - D
  • 165 - B
  • 166 - A
  • 167 - B
  • 168 - E
  • 169 - D
  • 170 - A
  • 171 - A
  • 172 - B
  • 173 - C
  • 174 - C
  • 175 - B
  • 176 - E
  • 177 - A
  • 178 - D
  • 179 - D
  • 180 - E

Provas do Enem 2025

Enem 2025 contou com mais de 4,8 milhões de inscrições confirmadas. Com aplicação em todo o Brasil, 1,3 milhão de candidatos são estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.

A prova avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas, o exame se consolidou como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Fachada da EEMTI Adahil Barreto Cavalcante em Maracanaú, Ceará, com o nome da escola pintado em letras brancas sobre um muro listrado (verde, branco e azul). Parte de um complexo escolar de um andar é visível atrás do muro, e carros estão estacionados na frente.
Ceará

Escola de Maracanaú teve falta de energia durante aplicação do Enem

Estudantes que faziam o Exame foram liberados e devem solicitar reaplicação da prova.

Redação
Há 1 hora
Enem 2025 trouxe questão sobre lagarto conhecido pela digestão extremamente lenta e pelo veneno que inspirou a produção do medicamento Ozempic
Ceará

Enem 2025 destaca lagarto raro ligado ao desenvolvimento do Ozempic

Questão sobre o monstro-de-gila chamou atenção dos candidatos.

Redação
Há 1 hora
enem
Ceará

Alunos do 3º ano poderão usar Enem 2026 no lugar do Saeb; entenda

Avaliação nacional que mede o nível de aprendizagem será substituída.

Dahiana Araújo
Há 1 hora
Foto do ministro Camilo Santana ao lado de Manuel Palácios, presidente do Inep, em coletiva de imprensa de balanço do Enem.
Ceará

MEC diz que Enem 2025 teve 70% de presença e 1,7 mil eliminados

Camilo Santana fez balanço positivo do exame e anunciou novidades para 2026.

Matheus Facundo
Há 2 horas
enem
Ceará

Camilo anuncia que MEC avalia aplicação do Enem 2026 nos países do Mercosul

Estudo do Ministério quer aplicar as provas em português.

Matheus Facundo
16 de Novembro de 2025
Veja imagens da construção da maior Nossa Senhora de Fátima do mundo no CE
Ceará

Veja imagens da construção da maior Nossa Senhora de Fátima do mundo no CE

Filmmaker responsável pelas gravações conversou com o Diário do Nordeste.

Luana Barros
16 de Novembro de 2025
Celular exibe a tela inicial do aplicativo do Enem, com opção de entrar pelo login gov.br. Ao fundo, desfocada, aparece outra tela azul relacionada ao exame.
Ceará

Enem 2025: o que acontece agora que o segundo dia terminou? Veja próximos passos

Confira as principais etapas até ingressar no Ensino Superior.

Redação
16 de Novembro de 2025
Fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros do Ceará
Ceará

Incêndio atinge depósito de material reciclável em Fortaleza

Fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e não houve registro de vítimas.

Redação
16 de Novembro de 2025
Cartaz do ENEM com parte do texto visível ao lado esquerdo, exibindo o nome do exame em letras azuis. Ao fundo, pessoas caminhando em direção ao local de prova, com movimento intenso em área externa, próximo a uma estrutura com cobertura e vegetação.
Ceará

Prova de Matemática do Enem 2025 usou Usain Bolt, corrida e livrarias em questões; veja

Professores comentaram os principais temas e formatos da prova do Enem 2025.

Redação
16 de Novembro de 2025
Jovem chega ao portão de uma escola cercada por grade azul no dia do Enem, enquanto pessoas do lado de fora, incluindo familiares e um segurança, observam. Fotógrafos registram o momento e outra pessoa filma com o celular. Árvores e um prédio escolar aparecem ao fundo. Imagem usada em matéria sobre o que caiu na prova de Matemática e Ciência da Natureza do Enem 2025.
Ceará

Enem 2025: o que caiu em Matemática e Ciência da Natureza

Segundo dia de provas ocorreu neste domingo (16).

Redação
16 de Novembro de 2025
Grupo de pessoas reunidas em uma calçada ao lado de um muro com grades verticais e detalhes em azulejos azuis. Algumas pessoas estão em pé, usando mochilas e segurando celulares, enquanto outras caminham pela calçada. Há uma árvore jovem plantada próxima ao meio-fio e carros estacionados na rua ao fundo. A cena ocorre em frente a um prédio com fachada clara e janelas alinhadas. Imagem usada em matéria sobre Prova de Ciências da Natureza do Enem 2025.
Ceará

Prova de Ciências da Natureza do Enem 2025 teve questões com tirinha e Ozempic; veja

Alunos fizeram 45 questões de Física, Química e Biologia.

Matheus Facundo
16 de Novembro de 2025
Imagem da Página do Estudante para matéria sobre confira o gabarito extraoficial do 2º dia do Enem 2025.
Ceará

Confira o gabarito extraoficial do 2º dia do Enem 2025

Segundo dia de prova contou com questões de Ciências da Natureza e de Matemática.

Redação
16 de Novembro de 2025
Imagem do aplicativo do enem para uma matéria sobre gabarito oficial do 2ª dia do Enem 2025: quando será divulgado pelo Inep.
Ceará

Gabarito oficial do 2ª dia do Enem 2025: quando será divulgado pelo Inep

Respostas estarão disponíveis na Página do Participante.

Redação
16 de Novembro de 2025
Imagem de um estudante fazendo prova para matéria sobre Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno branco para o segundo dia.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno cinza para o segundo dia

Com o resultado preliminar é possível que os candidatos tenham noção do próprio desempenho.

Redação
16 de Novembro de 2025
Imagem da prova amarela para matéria sobre o enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno amarelo para o segundo dia.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno amarelo para o segundo dia

Resultado oficial ainda será divulgado pelo Inep.

Redação
16 de Novembro de 2025
Imagem da plataforma do Enem para matéria sobre Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno verde para o segundo dia.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno verde para o segundo dia

A prova foi realizada neste domingo, 16 de novembro.

Redação
16 de Novembro de 2025
Imagem de provas do Enem 2025 para matéria sobre confira gabarito extraoficial do caderno azul para o segundo dia.
Ceará

Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno azul para o segundo dia

Resultado preliminar oferece uma visão inicial sobre o desempenho dos estudantes.

Redação
16 de Novembro de 2025
Jovem chega ao portão de uma escola cercada por grade azul no dia do Enem, enquanto pessoas do lado de fora, incluindo familiares e um segurança, observam. Fotógrafos registram o momento e outra pessoa filma com o celular. Árvores e um prédio escolar aparecem ao fundo.
Ceará

Enem 2025: candidatos terão cinco horas para as provas de Matemática e Ciências da Natureza

Prova ocorre neste domingo (16) e deve seguir até às 18h30.

Redação
16 de Novembro de 2025
Foto antiga, datada de 1996, com um grande grupo de estudantes e alguns adultos posando juntos. A maioria dos estudantes veste o mesmo uniforme branco e azul. O grupo está sentado e em pé em degraus. Ao fundo, uma parede clara com um mural de fundo azul.
Ceará

Ex-alunos usam as redes sociais para manter vivas memórias de colégios extintos de Fortaleza

Seja por grupos virtuais ou perfis, cearenses resgatam histórias e momentos especiais.

Clarice Nascimento
16 de Novembro de 2025
Paraquedistas com efeitos pirotécnicos em salto na orla de Fortaleza
Ceará

Confundido com cometa, paraquedista explica salto noturno de Wingsuit em Fortaleza

Cearense estava entre profissionais.

Redação
15 de Novembro de 2025