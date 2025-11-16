O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 aconteceu neste domingo (16). Os estudantes precisaram responder questões de Ciências da Natureza e de Matemática. O Diário do Nordeste divulga o gabarito extraoficial do caderno cinza, do segundo dia.

As respostas foram elaboradas pelo SAS Educação em parceria com o Colégio Ari de Sá. Com o resultado preliminar é possível que os candidatos tenham noção do próprio desempenho.

O gabarito oficial ainda será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Veja também Ceará Testlet: entenda metodologia inédita usada no Enem 2025 Ceará Divulgação do gabarito do Enem 2025 rende memes nas redes

Confira o gabarito do caderno cinza do Enem 2025

91 - C

92 - D

93 - A

94 - E

95 - A

96 - A

97 - C

98 - B

99 - D

100 - D

101 - E

102 - C

103 - E

104 - E

105 - B

106 - D

107 - E

108 - A

109 - B

110 - B

111 - C

112 - B

113 - B

114 - D

115 - E

116 - E

117 - E

118 - C

119 - B

120 - B

121 - D

122 - C

123 - D

124 - C

125 - B

126 - A

127 - A

128 - B

129 - D

130 - D

131 - C

132 - D

133 - C

134 - E

135 - A

136 - A

137 - D

138 - D

139 - B

140 - B

141 - C

142 - E

143 - C

144 - E

145 - C

146 - C

147 - B

148 - D

149 - D

150 - D

151 - E

152 - C

153 - A

154 - C

155 - E

156 - A

157 - B

158 - D

159 - E

160 - B

161 - E

162 - C

163 - C

164 - D

165 - B

166 - A

167 - B

168 - E

169 - D

170 - A

171 - A

172 - B

173 - C

174 - C

175 - B

176 - E

177 - A

178 - D

179 - D

180 - E

Provas do Enem 2025

O Enem 2025 contou com mais de 4,8 milhões de inscrições confirmadas. Com aplicação em todo o Brasil, 1,3 milhão de candidatos são estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.

A prova avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas, o exame se consolidou como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).