Enem 2025: confira gabarito extraoficial do caderno cinza para o segundo dia
O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 aconteceu neste domingo (16). Os estudantes precisaram responder questões de Ciências da Natureza e de Matemática. O Diário do Nordeste divulga o gabarito extraoficial do caderno cinza, do segundo dia.
As respostas foram elaboradas pelo SAS Educação em parceria com o Colégio Ari de Sá. Com o resultado preliminar é possível que os candidatos tenham noção do próprio desempenho.
O gabarito oficial ainda será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Confira o gabarito do caderno cinza do Enem 2025
- 91 - C
- 92 - D
- 93 - A
- 94 - E
- 95 - A
- 96 - A
- 97 - C
- 98 - B
- 99 - D
- 100 - D
- 101 - E
- 102 - C
- 103 - E
- 104 - E
- 105 - B
- 106 - D
- 107 - E
- 108 - A
- 109 - B
- 110 - B
- 111 - C
- 112 - B
- 113 - B
- 114 - D
- 115 - E
- 116 - E
- 117 - E
- 118 - C
- 119 - B
- 120 - B
- 121 - D
- 122 - C
- 123 - D
- 124 - C
- 125 - B
- 126 - A
- 127 - A
- 128 - B
- 129 - D
- 130 - D
- 131 - C
- 132 - D
- 133 - C
- 134 - E
- 135 - A
- 136 - A
- 137 - D
- 138 - D
- 139 - B
- 140 - B
- 141 - C
- 142 - E
- 143 - C
- 144 - E
- 145 - C
- 146 - C
- 147 - B
- 148 - D
- 149 - D
- 150 - D
- 151 - E
- 152 - C
- 153 - A
- 154 - C
- 155 - E
- 156 - A
- 157 - B
- 158 - D
- 159 - E
- 160 - B
- 161 - E
- 162 - C
- 163 - C
- 164 - D
- 165 - B
- 166 - A
- 167 - B
- 168 - E
- 169 - D
- 170 - A
- 171 - A
- 172 - B
- 173 - C
- 174 - C
- 175 - B
- 176 - E
- 177 - A
- 178 - D
- 179 - D
- 180 - E
Provas do Enem 2025
O Enem 2025 contou com mais de 4,8 milhões de inscrições confirmadas. Com aplicação em todo o Brasil, 1,3 milhão de candidatos são estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.
A prova avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas, o exame se consolidou como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).