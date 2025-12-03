Diário do Nordeste
Confira a programação do 'Cresce Ceará', que acontece nesta quarta-feira (3)

O evento se propõe a ser palco de discussões práticas para quem exporta e importa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Painel de discussão em um auditório com cinco pessoas sentadas em poltronas brancas sobre um palco, diante de um grande telão azul com a frase “Cresce Ceará”. À esquerda, há um banner com os logos do Diário do Nordeste, Enel e outros parceiros. Na frente do palco, algumas cadeiras estão ocupadas por participantes e outras marcadas como “Reservado”.
Legenda: Evento reúne empresariado, especialistas e acadêmicos.
Foto: LC Moreira.

A segunda edição do "Cresce Ceará", evento do Diário do Nordeste sobre economia, ocorre nesta quarta-feira (3). Os painéis vão falar sobre o panorama global e como o Ceará se encaixa nesse mercado. 

Das 8h às 12h, empresários, especialistas e acadêmicos se reúnem para falar sobre as novidades e mudanças de mercado ocorridas em 2025. O evento acontece no BS Design Corporate Towers, e conta com mediação dos colunistas do Diário do Nordeste, Egídio Serpa, e Victor Ximenes

O evento se propõe a ser palco de discussões práticas para quem exporta e importa, e visa contribuir para o desenvolvimento econômico. 

Veja a programação do 'Cresce Ceará'

Painel: Desafios reais do comércio exterior: experiências e soluções de quem faz 

  • Paulo Henrique Sampaio Nobre CEO da Vonixx
  • Bruno Bastos, Cofundador e Diretor de produtos da GoCase 
  • Carlos Alberto Nunes, Diretor comercial da Tecer Terminais 
  • Karina Frota, Presidente do Conselho de Relações Internacionais da FIEC e gerente do CIN

Mediação: Victor Ximenes 

Painel: Agro do Ceará no mapa global: diversificar para crescer

  • Cristiano Maia, Exportador e maior criador de camarão do país 
  • Luiz Roberto Barcelos, Fundador da Agrícola Famosa e consultor de empresas 
  • Amílcar Silveira, Presidente da Faec 
  • André Magalhães, Diretor comercial do Complexo do Pecém 
  • Representante do BNB 

Mediação: Egídio Serpa

Serviço: 

Cresce Ceará 

  • Data: 3 de dezembro 
  • Horário: 8h às 12h 
  • Local: BS Design Corporate Towers (Av. Des. Moreira, 1300 - Aldeota) 

