Confira a programação do 'Cresce Ceará', que acontece nesta quarta-feira (3)

A segunda edição do "Cresce Ceará", evento do Diário do Nordeste sobre economia, ocorre nesta quarta-feira (3). Os painéis vão falar sobre o panorama global e como o Ceará se encaixa nesse mercado.

Das 8h às 12h, empresários, especialistas e acadêmicos se reúnem para falar sobre as novidades e mudanças de mercado ocorridas em 2025. O evento acontece no BS Design Corporate Towers, e conta com mediação dos colunistas do Diário do Nordeste, Egídio Serpa, e Victor Ximenes.

O evento se propõe a ser palco de discussões práticas para quem exporta e importa, e visa contribuir para o desenvolvimento econômico.

Veja a programação do 'Cresce Ceará'

Painel: Desafios reais do comércio exterior: experiências e soluções de quem faz

Paulo Henrique Sampaio Nobre CEO da Vonixx

Bruno Bastos, Cofundador e Diretor de produtos da GoCase

Carlos Alberto Nunes, Diretor comercial da Tecer Terminais

Karina Frota, Presidente do Conselho de Relações Internacionais da FIEC e gerente do CIN

Mediação: Victor Ximenes

Painel: Agro do Ceará no mapa global: diversificar para crescer

Cristiano Maia, Exportador e maior criador de camarão do país

Luiz Roberto Barcelos, Fundador da Agrícola Famosa e consultor de empresas

Amílcar Silveira, Presidente da Faec

André Magalhães, Diretor comercial do Complexo do Pecém

Representante do BNB

Mediação: Egídio Serpa

Serviço:

Cresce Ceará