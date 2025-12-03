Confira a programação do 'Cresce Ceará', que acontece nesta quarta-feira (3)
O evento se propõe a ser palco de discussões práticas para quem exporta e importa.
A segunda edição do "Cresce Ceará", evento do Diário do Nordeste sobre economia, ocorre nesta quarta-feira (3). Os painéis vão falar sobre o panorama global e como o Ceará se encaixa nesse mercado.
Das 8h às 12h, empresários, especialistas e acadêmicos se reúnem para falar sobre as novidades e mudanças de mercado ocorridas em 2025. O evento acontece no BS Design Corporate Towers, e conta com mediação dos colunistas do Diário do Nordeste, Egídio Serpa, e Victor Ximenes.
O evento se propõe a ser palco de discussões práticas para quem exporta e importa, e visa contribuir para o desenvolvimento econômico.
Veja a programação do 'Cresce Ceará'
Painel: Desafios reais do comércio exterior: experiências e soluções de quem faz
- Paulo Henrique Sampaio Nobre CEO da Vonixx
- Bruno Bastos, Cofundador e Diretor de produtos da GoCase
- Carlos Alberto Nunes, Diretor comercial da Tecer Terminais
- Karina Frota, Presidente do Conselho de Relações Internacionais da FIEC e gerente do CIN
Mediação: Victor Ximenes
Painel: Agro do Ceará no mapa global: diversificar para crescer
- Cristiano Maia, Exportador e maior criador de camarão do país
- Luiz Roberto Barcelos, Fundador da Agrícola Famosa e consultor de empresas
- Amílcar Silveira, Presidente da Faec
- André Magalhães, Diretor comercial do Complexo do Pecém
- Representante do BNB
Mediação: Egídio Serpa
Serviço:
Cresce Ceará
- Data: 3 de dezembro
- Horário: 8h às 12h
- Local: BS Design Corporate Towers (Av. Des. Moreira, 1300 - Aldeota)
