Preço de imóveis dispara mais de 50% no Papicu e bairro fica entre os mais caros de Fortaleza

O valor do metro quadrado (m²) de imóveis usados à venda no Papicu subiu 53,1% em um ano, em Fortaleza. O preço atual do bairro em questão está em R$ 7.716/m², segundo o Índice FipeZap, divulgado nesta terça-feira (4). Para o levantamento, foi considerado o acumulado dos últimos 12 meses.

A média geral de acréscimo na Capital foi de 12,83% em 12 meses. Já a Praia do Futuro II foi a única região a apresentar queda no período. O Meireles e o Luciano Cavalcante seguem sendo os bairros fortalezenses mais caros (ver quadro abaixo).

Em Fortaleza, o preço médio do metro quadrado para venda de imóveis usados é R$ 8.064. O índice utilizou neste levantamento uma amostra de quase 22 mil anúncios na Capital.

Onde fica o bairro mais caro do Nordeste

É no bairro de Pajuçara, em Maceió, que fica o bairro mais caro do Nordeste, custando R$ 12.625 por m². Em seguida, vem Ponta D'areia, em São Luís (11.854 /m²), e Meireles, em Fortaleza (R$ 11.233 /m²).

Cenário nacional

Conforme os últimos resultados do Índice FipeZAP, os preços de venda de imóveis residenciais em 56 cidades brasileiras registraram aumento de 0,59% em janeiro/2025, representando ligeira desaceleração em relação ao resultado apurado em dezembro/2024 (0,66%).

Comparativamente, o incremento foi relativamente maior entre imóveis que contavam com apenas um dormitório (+0,72%), contrastando com o menor avanço dos preços identificado entre unidades que contavam com três dormitórios (+0,43%).

