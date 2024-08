Linha Leste do Metrô de Fortaleza vai receber R$ 2,1 bilhões em recursos do Novo PAC

As obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza vão receber injeção de R$ 2,1 bilhões correspondentes a recursos do Novo PAC Seleções, programa de investimentos do Governo Federal. A liberação do montante foi oficializada em publicação do Diário Oficial da União (DOU).

Dos R$ 2,1 bilhões, R$ 1 bilhão corresponde a recursos da própria União. Já a cifra restante, de R$ 1,14 bilhão, será liberado a partir de financiamento. A coluna procurou o Ministério das Cidades para saber quem financiará a quantia e como se dará a liberação, mas não houve retorno até a publicação deste texto. O espaço está aberto.

Conforme o DOU, o valor será usado na "complementação para implantação da Linha Leste do Metro de Fortaleza - Fase 1". A Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (Seinfra-CE), responsável pelo projeto, informou que atualmente a obra está "em fase de conclusão da manutenção e comissionamento das tuneladoras, que compreende também a parte de atualização do novo sistema, para que agora, em agosto, sejam retomadas as escavações".

Execução da obra

O titular da Seinfra, Hélio Winston, afirmou que a obra da Linha Leste do Metrô de Fortaleza está com pouco mais de um terço de execução.

"Estes recursos serão importantes para concluirmos a obra da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, atualmente com 35,4% de execução civil, com uma boa expectativa de chegarmos, nos próximos meses, com as tuneladoras até a futura estação do Colégio Militar, na Aldeota, e concluirmos, assim, a primeira etapa de túneis escavados deste grande investimento para a mobilidade urbana da capital", disse Winston.

A obra da Linha Leste do Metrô de Fortaleza foi iniciada há mais de 10 anos. De lá para cá, a trajetória do projeto é marcada por paralisações, atrasos e uma relicitação.

Atualmente, estão prontos 1.300 dos 7.300 metros dos Túneis 1 e 2 da Linha Leste, que começa próximo do Cemitério São João Batista e vai até próximo do Hospital São Mateus, na Avenida Santos Dumont. Estão em construção as estações do Colégio Militar e Nunes Valente.

Investimento em abastecimento de água e esgoto

Na última quarta-feira (31), o governador Elmano de Freitas falou sobre o assunto em live. Na ocasião, além de destacar o recurso do Novo PAC Seleções para a obra da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, ele também ressaltou a liberação e recursos no âmbito do programa para abastecimento de água e tratamento da rede de esgoto.

Ao todo, foram aprovados mais de R$ 3,1 bilhões em recursos do PAC Seleções para investimentos no Ceará.

De R$ 1,07 bilhão para as obras de abastecimento de água e tratamento de esgoto, R$ 476 milhões serão para abastecimento e R$ 531 milhões vão ser direcionados para o tratamento de esgoto. O recurso será utilizado em 12 municípios cearenses: Fortaleza, Eusébio, São Gonçalo do Amarante, Baixio, Mauriti, Quixadá, Piquet Carneiro, Cariri, Tamboril, Acaraú, Mombaça e Crateús.

