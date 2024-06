Trabalhadores da Linha Leste do Metrô de Fortaleza encerram greve após acordo

Trabalhadores da Linha Leste do Metrô de Fortaleza encerraram a greve da categoria, nesta quinta-feira (27), após nove dias de paralisação. O movimento teve fim após o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada (SINTEPAV) aprovar em Assembleia Geral Extraordinária a proposta apresentada pelo Consórcio FTS, responsável pela obra.

A proposta aprovada incluiu o reajuste de 6%, cesta básica de R$ 530,00 e cesta natalina de R$ 500,00 para todos os trabalhadores, além de participação nos lucros e resultados (PLR) por semestre.

No último dia 19 de junho, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 7ª Região havia determinado aos trabalhadores o retorno imediato ao trabalho em número suficiente para "garantir a realização dos serviços indispensáveis e inadiáveis".

Segundo o SINTEPAV, a ordem judicial foi cumprida e 250 empregados retornaram às atividades.

Proposta acima do INPC

Cleto Gomes, advogado do Consórcio FTS, destacou o êxito na negociação coletiva, fundamental para que fosse alcançado um acordo entre as partes. "A proposta do consórcio foi definida acima do INPC e da média e visa garantir um equilíbrio justo para ambas as partes", afirmou.