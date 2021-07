Avenidas Jovita Feitosa e Bezerra de Menezes terão redução de velocidade

A Prefeitura de Fortaleza inicia, nesta quarta-feira (21), a implantação da readequação de velocidade nas avenidas Bezerra de Menezes e Jovita Feitosa, no bairro Parquelândia. O limite será reduzido de 60km/h para 50km/h.

A sinalização deverá ser concluída até o fim deste mês e tem como objetivo reduzir os índices de atropelamento, abalroamento e mortes, sinistros recorrentes naquelas áreas, segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Agentes da AMC realizarão ação educativa nesta quarta-feira, de 7h às 10h, em frente ao North Shopping. Durante a tarde, também com educadores de trânsito, a autarquia fará ação no cruzamento das avenidas Jovita Feitosa e José Jatahy.

A mudança de limite de velocidade é sensível e se dá, sobretudo, para salvar vidas. Estudos balizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) já apontam que a redução de 60km/h para 50km/h aumenta em dez vezes a chance de uma pessoa atropelada sobreviver. O condutor tem um raio maior de visão da pista, dos possíveis obstáculos e dos transeuntes.

Um impacto em velocidade menor pode reduzir a gravidade do acidente. O Ministério da Saúde, por meio do Projeto Vida no Trânsito (iniciado em 2011) já apontava como efeito da redução da velocidade nas vias a redução de atendimentos em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, portanto, dos custos no Sistema Único de Saúde (SUS).

Vias registram acidentes

Entre 2015 e 2020, as duas avenidas registraram 109 atropelamentos, dos quais 86 na Av. Bezerra de Menezes e outros 23 atropelamentos na Av. Jovita Feitosa.

De acordo com a Prefeitura Municipal, entre 2015 e 2020, foram 24 pessoas a perder a vida na Av. Bezerra de Menezes. A via registrou, no período, 885 sinistros no geral, dos quais 86 foram atropelamentos - por dia, cerca de 54 mil veículos trafegam pela avenida.

Em igual período, a Av. Jovita Feitosa registrou 495 sinistros, sendo 23 atropelamentos e cinco óbitos - diante de uma média diária de 49 mil veículos trafegando.

O período de readequação da velocidade limite para 50km/h na avenidas Jovita Feitosa e Bezerra de Menezes deve durar seis meses, após o qual as multas de infração devem ser aplicadas.