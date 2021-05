Saiba em quais vias de Fortaleza a velocidade máxima permitida é abaixo de 60km

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) alterou o limite de velocidade de 60 km/h para 50 km/h em algumas vias da capital cearense, a fim de diminuir a quantidade de acidentes no trânsito. As medidas de redução, em áreas com circulação de muitos pedestres, são defendidas e orientadas pela Organização das Nações Unidas (ONU).

De acordo com o professor do Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará (UFC), Flávio Cunto, as alterações que estão acontecendo em Fortaleza nos últimos anos estão alinhadas com o novo paradigma de segurança viária e mobilidade sustentável das grandes cidades.

“Na área urbana, a gente sabe que a velocidade é um fator preponderante para a gravidade final de um acidente de trânsito, principalmente porque a gente, na maioria das vezes, têm usuários vulneráveis envolvidos, como os pedestres, ciclistas e motociclistas. Então, essa redução causa um impacto muito grande nas consequências de atropelamentos”, explica Flávio.

Segundo um estudo da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a probabilidade de um pedestre morrer num acidente de trânsito vai depender da velocidade do carro.

Caso os veículos estejam a até 30 km/h, o pedestre tem 10% de chance de vir a óbito. Com 40 km/h, a chance de morte fica entre 30% e 40%. Já se o veículo estiver a 50 km/h, essa porcentagem passa dos 80% e ainda vai aumentando gradativamente junto com a velocidade.

O professor do Departamento de Engenharia de Transportes ressalta que, apesar das dificuldades em reduzir totalmente os acidentes de trânsito na cidade, “a gente espera que aqueles acidentes inevitáveis aconteçam com nível de energia - diretamente relacionada à velocidade - baixo o suficiente para que os usuários vulneráveis saiam com vida ou com ferimentos leves”.

Mais segurança

Para o enfermeiro Rodrigo Ermeson, 26, a medida tem sido benéfica, apesar de ainda restar dúvidas quanto ao seu cumprimento. “Pessoalmente eu acho importante e faz total sentido. Como eu ando de moto, qualquer coisa que me dê mais segurança é bem-vinda”.

“Mas do mesmo jeito que, quando era 60 km/h tinha gente que não obedecia [o limite], com 50 km/h também tem gente que não vai obedecer, porque quem tá com pressa vai passar da velocidade de qualquer jeito. Só que agora, ao menos, vai ser dentro de um limite menor”, continua.

Trânsito caótico

Já segundo o estudante João Vitor Paiva, 22, Fortaleza tem um trânsito caótico e, com a diminuição da velocidade das vias, “o que era difícil vai ficar praticamente impossível, porque muitos condutores da cidade são extremamente ‘amarrados’ e em algumas situações isso piora e muito”.

“Todos os dias os cidadãos perdem cerca de 2h ou até 3h no trânsito e esse tempo tende a aumentar ainda mais, prejudicando não só o trânsito, mas também o tempo de locomoção que as pessoas levam para chegar em seus compromissos, seus locais de trabalho”, comenta João.

Mais fluidez

No entanto, o professor Departamento de Engenharia de Transportes, Flávio Cunto, destaca que a medida não irá impactar consideravelmente na fluidez do trânsito, porque “as velocidades médias dessas vias já são bem abaixo da velocidade máxima permitida”.

Além disso, de acordo com o coordenador da iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global, Dante Rosado, os perigos em relação a assaltos nas vias - que também têm gerado preocupações em muitas pessoas - não tendem a aumentar por conta das novas medidas.

“As regras de trânsito permanecem, ou seja, as pessoas devem continuar parando nos cruzamentos, respeitando as sinalizações, reduzindo a velocidade para realizar retornos, por exemplo. E todos nós entendemos a importância desses dispositivos para ter um trânsito seguro, então diminuir a velocidade de 60 km/h para 50 km/h não impacta nos assaltos”, explica.

VIAS COM LIMITE A 50 KM/H

Avenida Abolição

Trecho entre a Av. Barão de Studart e a Av. Beira Mar

Avenida Augusto dos Anjos

Trecho entre a Rua Gomes Brasil e a Av. Osório de Paiva

Avenida Bernardo Manuel

Trecho entre a Rua 20, no José Walter, e a Av. Radialista João Ramos

Avenida Coronel Carvalho

Trecho entre a Av. Francisco Sá e o viaduto da Av. Mister Hull

Avenida Dom Luís

Trecho entre a Rua Frei Mansueto e a Rua Tibúrcio Cavalcante

Avenida Duque de Caxias

Trecho entre a Rua Nogueira Acioli e a Av. Padre Ibiapina

Avenida Francisco Sá

Trecho entre a Rua Adriano Martins e a Av. Coronel Carvalho

Avenida Frei Cirilo

Trecho entre a Av. Min. José Américo e a Rua Bady Miguel

Avenida General Osório de Paiva

Trecho entre a Rua Gomes Brasil e a Av. Oscar Araripe

Trecho entre a Av. Luís Vieira e o Anel Viário

Avenida Gomes de Matos

Trecho entre a Rua Barão de Sobral e a Rua Jorge Dumar

Avenida Historiador Raimundo Girão

Trecho entre a Rua Hist. Guarino Alves e a Rua Silva Paulet

Avenida João de Araújo Lima

Trecho entre a Av. Pres. Costa e Silva e a Av. Rad. João Ramos

Avenida José Leon

Trecho entre a Av. Hermínio de Castro e a Av. Dr. João Maciel Filho

Avenida Monsenhor Tabosa

Trecho entre a Rua João Cordeiro e a Av. Br. De Studart

Avenida Pres. Castelo Branco

Trecho entre a Rua Jacinto Matos e a ponte da Barra do Ceará

Trecho entre a Rua Jacinto Matos e a Av. Dom Manuel

Avenida Santos Dumont

Trecho entre a Av. Dioguinho e a rua Cel. Ferraz

Rua Alberto Magno

Trecho entre a Rua Elcias Lopes e a Rua João Sorongo

Rua Dr. Justa Araújo

Trecho entre a Rua Galileu e a Av. Silas Munguba

Rua Gov. João Carlos

Trecho entre a Rua Galileu e a Av. Silas Munguba

Rua Marechal Bittencourt

Trecho entre a Rua Pedro Dantas e a Av. Silas Munguba

Rua Vereador Pedro Paulo

Trecho entre a Av. Washington Soares e a Av. Dr. João Maciel Filho

VIAS COM LIMITE A 40 KM/H

Avenida Beira Mar

Avenida Monsenhor Tabosa

Trecho entre a Av. D. Manuel e a Rua João Cordeiro

Rua Paulo Firmeza

Rua Monsenhor Salazar

Avenida Antônio Sales

Trecho entre a Av. Eng. Santana Júnior e a Rua Monsenhor Catão

Rua Ana Bilhar

Rua Canuto de Aguiar