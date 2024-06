Terreno onde ficava o Edifício São Pedro deve ser novo Centro de Eventos da UFC, planeja reitoria

Com indicação de ser um dos novos espaços do Campus Iracema da Universidade Federal do Ceará (UFC), o terreno onde ficava o Edifício São Pedro poderá se tornar um Centro de Eventos da instituição. De acordo com o reitor Custódio Almeida, o momento de trâmites com a União, que agora detém poder do local que foi demolido, é positivo, mas ainda não há definição de prazos. Mesmo assim, a intenção é iniciar os trabalhos de ocupação de forma imediata, assim que houver o aval.

Caso se confirme, o local deve abrigar feiras de profissões, congressos, grandes eventos e apresentações culturais, segundo informou o reitor em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (11). O prédio deve se chamar Centro Cultural Iracema e deve receber uma espécie de extensão do Museu de Arte da UFC.

Ainda serão negociados recursos e projetos, visto que a União precisa se resolver com os proprietários atuais do terreno do São Pedro. O edifício foi demolido pela Prefeitura de Fortaleza após anos de desgaste em sua estrutura, que já estava completamente degradada. Dos 141 proprietários do imóvel, cerca de 120 estão inadimplentes, com o Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) em cancelamento. Já os 20 adimplentes, que estão quites com a União, devem ser indenizados. Fábio Galvão afirmou ainda que há proprietários que estão em débito há, pelo menos, 20 anos.

“A UFC notificou a Superintendência Pública da União (SPU) do interesse. Todas as tratativas para que esse processo se desenrole e a UFC de fato tome posse como agraciada no seu pedido, são tomadas pela SPU. Nós enquanto universidade, não estamos no metendo no procedimento regular", informou o reitor.

Campus Iracema

Fábio Galvão, superintende da SPU, informou que as negociações para o Campus Iracema e para o Centro de Artes e Cultura da UFC começaram quando a universidade soube que a área estava voltando a ser um patrimônio da União. A Universidade reforçou o pedido pelo terreno nesta semana. Nesse trâmite, a UFC irá enviar o projeto de engenharia, arquitetura, declaração ambiental e demais documentos para a efetivação do novo campus.