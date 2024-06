Bombeiros resgatam 30 cobras no Ceará em cerca de 24 horas

Em cerca de 24 horas, 30 cobras foram resgatadas em todo o Ceará, conforme balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) nesta terça-feira (11). A corporação informou que todas as serpentes foram devolvidas em segurança hábitat natural.

Em caso de necessidade de atendimento veterinário, os bombeiros também realizam esse encaminhamento para instituições ou organizações não-governamentais, responsáveis pela reabilitação dos animais.

No mês de maio, 792 jiboias foram resgatadas. Segundo o CBMCE, é importante se afastar quando houver um avistamento.

"Geralmente, as cobras só atacam um ser humano quando se sentem ameaçadas. Por isso, ao avistar uma serpente, desvie do caminho dela, deixando-a seguir livre e sempre use equipamento de segurança individual (EPI), como bota cano longo, luvas de punho alongado e óculos de proteção em áreas de mata", pontua a órgão.

Resgate de animais

Entre janeiro e maio deste ano, 5.284 animais foram resgatados em todo o Estado. Isso representa um aumento de 5,47% em relação ao mesmo período do ano passado.

Somente em maio foram:

792 jiboias

111 gatos

80 cassacos

78 iguanas

57 cães

Na série histórica, 70% dos resgates são de cobras. O CBMCE ainda dá uma série de orientações para pessoas que encontrarem animais que precisam ser resgatados.