UFC e MinC anunciam construção de Plano de Cultura que prevê retorno do Festival UFC e novas ações

Uma parceria entre o Ministério da Cultura e a Universidade Federal do Ceará (UFC) possibilitará a construção participativa do Plano de Cultura da instituição cearense. A experiência deve servir como "norte" para a construção de planos culturais de outras Universidades do Brasil e compõe o programa Universidade em Movimento, do MinC.

O processo da construção do Plano de Cultura pela UFC terá investimento de R$ 1 milhão em recursos do Ministério e contará com realizações de seminários, do II Encontro Nacional de Cultura e Arte nas Universidades Federais Brasileiras e o retorno do Festival UFC de Cultura.

O evento de oficialização desse movimento ocorreu na noite desta terça-feira (13), na Concha Acústica, no Campus do Benfica, em Fortaleza, em evento com presença de autoridades como o pró-reitor de cultura Sandro Thomaz Gouveia, a pró-reitora adjunta Glícia Pontes, e o secretário de Formação, Livro e Leitura do MinC, Fabiano Piúba.

Em fala na ocasião, Sandro destacou que a pró-reitoria dedicada à cultura da UFC foi criada há um ano e que, com o plano, o trabalho será afinado. "Tivemos o desafio de construir uma política de cultura sem ter a baliza de um plano de cultura. Esse é um momento especial para nós", ressaltou.

Para além do plano nortear as próprias ações culturais da UFC, o processo da construção do documento deve virar referência para instituições de todo o País, como destacou Mariangela Andrade, Diretora de Educação e Formação Artística da Secretaria de Formação, Livro e Leitura do MinC.

Legenda: Autoridades presentes no evento incluíram o secretário executivo da Cultura Rafael Felismino; a vice-reitora da UF Diana Azevedo; o reitor da UFC Custódio Almeida; os secretários do Minc Fabiano Piúba e Mariangela Andrade; e o pró-reitor de cultura da UFC Sandro Gouveia Foto: Thiago Gadelha

"Nossa ideia é fazer juntos a construção de um plano que elabore diretrizes para que a gente possa desenvolver aqui ações que a comunidade quer. A gente espera que ela seja um norteador para os outros planos de cultura das universidades desse Brasil", ressaltou.

Em entrevista ao Verso, anterior ao evento oficial, Mariangela explicou que a experiência cearense pode servir como base para processos de outras instituições de ensino superior, sempre levando em conta as especificidades de cada realidade.

"As universidades são autônomas, então elas têm as suas especificidades. A deia é que a UFC possa iniciar esse trabalho e servir como referência. As outras universidades não necessariamente replicam (o modelo), mas podem discricionariamente fazer os próprios planos, com base ou não nesse realizado pela UFC", explicou.

Ao Verso, Fabiano explicou que, após a realização do plano da UFC, haverá uma chamada pública para universidades apresentarem propostas de construção dos próprios planos, que devem passar por processo de seleção e posterior execução.

Legenda: A diretora de Educação e Formação Artística da Secretaria de Formação, Livro e Leitura Mariangela Andrade e o secretário de Formação, Livro e Leitura Fabiano Piúba Foto: Thiago Gadelha

No discurso oficial, ele ressaltou que o movimento é de criação de "parâmetros e referências" para o futuro. "Um plano de cultura da Universidade Federal do Ceará é também um plano de cultura para a cidade de Fortaleza e para o Ceará", reforçou, ainda, o secretário do MinC.

Piúba também lembrou que o passo de criação do Plano de Cultura da UFC surge como "agenda importante" entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação. Segundo ele, outros movimentos, ligados à educação básica e em tempo integral, devem ser anunciados em breve.

Reitoria com 'salões de cultura' e novos planos para equipamentos pelo Ceará

Na fala final da cerimônia, o reitor Custódio Almeida informou que a ideia é que o plano formatado após o cronograma de construção terá validade de seis anos.

Legenda: Custódio Almeida, atual reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC) Foto: Thiago Gadelha

O professor ainda adiantou que o prédio da Reitoria da UFC deve ser ocupado por "salões de cultura" que devem permanecer abertos ao público com atividades em diferentes linguagens. Segundo ele, há uma reforma em andamento no térreo do prédio da Reitoria e a parte administrativa será transferida do local.

O reitor ainda citou "planos" para equipamentos da UFC como a Casa de José de Alencar e a Casa Amarela Eusélio Oliveira, além da construção de um cineteatro no Campus Itapajé.

Construção participativa

O processo de construção do Plano de Cultura da UFC contará com a realização de 10 seminários temáticos entre setembro e dezembro deste ano. Estão previstas as participações de agentes da Universidade e também externos, ligados ao setor cultural e à sociedade civil.

Os temas dos seminários e Grupos de Trabalho são:

Memória e Patrimônio Cultural;

Cultura e Ciência;

Gestões Culturais, institucionalização e interiorização;

Democratização do acesso à Cultura;

Cultura, Educação e Formação;

Coleções e Museus;

Cultura e Arte;

Direitos Culturais, Autorais, regulações e Fomento;

Comunicação, Difusão e Cultura;

Diversidade cultural e transversalidade de gênero, sexualidade, raça e acessibilidades na política cultural.

Os encontros acontecerão em Fortaleza, Sobral, Itapajé, Quixadá, Russas e Crateús — todos municípios cearenses que possuem campi da Universidade Federal do Ceará.

O Programa Universidade em Movimento se baseia na parceria entre o Ministério da Cultura e diferentes Universidades de todo o País para o desenvolvimento de políticas que possam servir de referência para outras instituições.