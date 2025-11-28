Diário do Nordeste
Obras do Campus Iracema da UFC são iniciadas no antigo Acquario Ceará

Estrutura começou a receber as instalações da Universidade, oficialmente, nesta sexta-feira (28).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:26)
Ceará
Imagem mostra fachada do antigo Acquario Ceará, com banner mostrando maquete eletrônica de como o espaço ficará após construção do Campus Iracema da UFC.
Legenda: Antigo Acquario receberá o Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da UFC e outros equipamentos de educação.
Foto: Nícolas Paulino.

As obras do novo campus da Universidade Federal do Ceará (UFC), na Praia de Iracema, foram oficialmente iniciadas nesta sexta-feira (28), segundo anúncio do reitor da instituição, Custódio Almeida. A intervenção ocorre no esqueleto de onde seria o Acquario Ceará.

“Estamos iniciando a obra e já prospectando a do ICA (Instituto de Cultura e Arte) aqui próximo (no antigo Edifício São Pedro). Já vemos operários e máquinas rodando, em contagem regressiva”, pontuou o reitor. A estimativa é de que os trabalhos sejam concluídos em 720 dias, pouco menos de dois anos.

No Campus Iracema funcionará a sede do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), que está hoje na avenida da Abolição, no bairro Meireles, com os cursos de Oceanografia e Ciências Ambientais.

Além disso, o local abrigará o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN), novo equipamento da UFC cujo objetivo será promover exibições permanentes e periódicas, virtuais e interativas, sobre os ecossistemas do Ceará, de acordo com a universidade.

O novo espaço de educação deve receber pelo menos dois novos cursos na instituição: as graduações em Meteorologia e Turismo Ecológico, como adiantou o reitor Custódio ao Diário do Nordeste em abril deste ano.

Novo campus

O terreno do antigo Acquario Ceará – cuja obra foi paralisada em 2017 – foi doado pelo Governo do Estado à UFC. A doação foi oficializada em julho deste ano. Antes disso, em abril, a ordem de serviço (OS) das obras já havia sido assinada.

A construção está orçada em quase R$ 114 milhões. A empresa vencedora da licitação teve 180 dias para elaborar o projeto executivo, e terá mais 720 para executar os serviços e entregar o equipamento. O prazo para o funcionamento iniciar, então, é o segundo semestre de 2027.

Ainda em abril, durante a assinatura da OS, o prefeito Evandro Leitão garantiu que haverá obras de urbanização, “garantindo dignidade aos moradores” do entorno, onde se localiza a comunidade do Poço da Draga.

