Obras do Campus Iracema da UFC são iniciadas no antigo Acquario Ceará

As obras do novo campus da Universidade Federal do Ceará (UFC), na Praia de Iracema, foram oficialmente iniciadas nesta sexta-feira (28), segundo anúncio do reitor da instituição, Custódio Almeida. A intervenção ocorre no esqueleto de onde seria o Acquario Ceará.

“Estamos iniciando a obra e já prospectando a do ICA (Instituto de Cultura e Arte) aqui próximo (no antigo Edifício São Pedro). Já vemos operários e máquinas rodando, em contagem regressiva”, pontuou o reitor. A estimativa é de que os trabalhos sejam concluídos em 720 dias, pouco menos de dois anos.

No Campus Iracema funcionará a sede do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), que está hoje na avenida da Abolição, no bairro Meireles, com os cursos de Oceanografia e Ciências Ambientais.

Além disso, o local abrigará o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN), novo equipamento da UFC cujo objetivo será promover exibições permanentes e periódicas, virtuais e interativas, sobre os ecossistemas do Ceará, de acordo com a universidade.

O novo espaço de educação deve receber pelo menos dois novos cursos na instituição: as graduações em Meteorologia e Turismo Ecológico, como adiantou o reitor Custódio ao Diário do Nordeste em abril deste ano.

Novo campus

O terreno do antigo Acquario Ceará – cuja obra foi paralisada em 2017 – foi doado pelo Governo do Estado à UFC. A doação foi oficializada em julho deste ano. Antes disso, em abril, a ordem de serviço (OS) das obras já havia sido assinada.

A construção está orçada em quase R$ 114 milhões. A empresa vencedora da licitação teve 180 dias para elaborar o projeto executivo, e terá mais 720 para executar os serviços e entregar o equipamento. O prazo para o funcionamento iniciar, então, é o segundo semestre de 2027.

Ainda em abril, durante a assinatura da OS, o prefeito Evandro Leitão garantiu que haverá obras de urbanização, “garantindo dignidade aos moradores” do entorno, onde se localiza a comunidade do Poço da Draga.