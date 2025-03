Ednardo e Nação Zumbi animam primeira noite de Carnaval com shows no Aterrinho da Praia de Iracema; veja fotos

O Carnaval de Fortaleza começou com bastante animação no Aterrinho da Praia de Iracema, na noite deste sábado (1º), onde nem a chuva afastou os foliões. A noite foi marcada pelos shows do cantor Ednardo, homenageado da festa, e da banda Nação Zumbi. Além deles, também se apresentaram Pantico Rocha e Fervo Maresia, e DJ Priscilla Delgado.

Nação Zumbi fez um show passeando, principalmente, pelos clássicos que ecoam a figura de Chico Science e o álbum “Da Lama Ao Caos”, como “A Praieira” e “Computadores Fazem Arte”.

Para o cantor Jorge du Peixe, do Nação Zumbi, estar em Fortaleza é sentir a forte conexão com o público e com a cultura da cidade. "A gente se identifica muito com o que Fortaleza e o Ceará já mostraram nos anos 1970, culturalmente falando", afirmou. Jorge du Peixe ainda revelou que dividir o palco com Ednardo foi uma grande honra.

Legenda: O cantor Jorge du Peixe e o baixista Alexandre Dengue são integrantes da banda Nação Zumbi Foto: Ismael Soares

Já o baixista Alexandre Dengue ressaltou a relação do grupo com o Carnaval e com a identidade nordestina. "A gente nasceu do caos com o Carnaval, veio dessa junção, então para a gente é muito bom", disse.

"Temos uma relação muito forte com todas as capitais do Nordeste. O Nordeste é uma coisa só, e a gente sente isso". Alexandre Dengue Baixista

Show de Ednardo

Ednardo, após abrir o show com Ingazeiras, destacou a alegria de ser o homenageado da festa e o orgulho em cantar, e ser do Ceará.

Legenda: Ednarno destacou a alegria de ser o homenageado da festa Foto: Ismael Soares

O cantor e compositor entoou clássicos do cancioneiro cearense dentro do vasto repertório que permeia os seus 50 anos de carreira. “É legal perceber que essas músicas continuam no coração e mente de vocês”, evidenciou.

Ednardo também fez questão de enfatizar a interseção de sua obra com o Carnaval, antes de cantar “Maresia”, que traz nos versos a inspiração do tema do ciclo carnavalesco da Capital — “A alegria é geral”, e emendar o repertório com “Mais um Frevinho Danado”.

Entre outros sucessos como "Carneiro" e "Beira-Mar", o artista homenageou o parceiro musical Fausto Nilo, letrista e arquiteto, com a música Zanzibar.

Confira repertório de Ednardo no show:

Ingazeiras;

Artigo 26;

Bloco do Susto;

Maresia;

Mais um Frevinho Danado;

Carneiro;

Amor de Estalo;

Beira-Mar;

Zanzibar;

Manga Rosa;

Balanço da Massa;

Longarinas;

Pastoril;

Terral;

Pavão Mysteriozo;

Enquanto Engomo a Calça.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, expressou o sentimento sobre ser o homenageado da festa. "Eu acho que a homenagem, que é super bem-vinda, me deixa feliz, alegre e agradecido. Eu acho que é um reconhecimento, como eu me dediquei tanto tempo".

Descentralização do Carnaval

Durante a festa, a titular da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), Helena Barbosa, falou sobre a estratégia de descentralizar o Carnaval de Fortaleza. "Foi muito satisfatório rodar a cidade e ver que, em cada bairro, a população abraçou a ideia com o sentimento de pertencimento, curtindo a programação. Trabalhou, gerou renda", disse.

Com sete polos de folia ainda ativos, o Carnaval da capital cearense se destaca pela diversidade, refletida também na escolha do homenageado da edição. "O Ednardo reflete tudo isso, são 50 anos cantando as belezas do Ceará e, em especial, as belezas de Fortaleza", afirmou Helena, ressaltando a importância da cultura local na construção da identidade do evento.

Para a secretária, o Carnaval é uma grande vitrine da cidade, permitindo que sua pluralidade cultural seja projetada para além das fronteiras do estado. "Para a gente, é muito importante que o Carnaval consiga realmente falar sobre Fortaleza, coroando o andamento e a evolução de todo o ciclo carnavalesco", concluiu.

Veja fotos

Legenda: O cantor decidiu encerrar o show com dois dos seus maiores sucessos: “Pavão Misteryoso” e “Enquanto Engoma a Calça”. Foto: Ismael Soares

Legenda: Multidão lota o Aterrinho da Praia de Iracema Foto: Ismael Soares

Legenda: Ednarno destacou a alegria de ser o homenageado da festa Foto: Ismael Soares

Legenda: Para o cantor Jorge du Peixe, do Nação Zumbi, estar em Fortaleza é sentir a forte conexão com o público Foto: Ismael Soares

Legenda: Aterrinho contou com público animado apesar da chuva Foto: Ismael Soares

Legenda: A noite foi marcada pelos shows do cantor Ednardo e da banda Nação Zumbi Foto: Ismael Soares

