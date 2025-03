Fernanda Torres chega ao Oscar 2025: Veja look da atriz para a cerimônia que pode consagrar ‘Ainda Estou Aqui’

Fernanda Torres já está no palco do Oscar. A atriz posou para os fotógrafos no tapete vermelho do Dolby Theatre em Hollywood, nos Estados Unidos, onde acontece a 97ª edição da premiação máxima do cinema, na noite deste domingo (2).

Na cerimônia, a brasileira pode conquistar o título de ‘Melhor Atriz’ pelo papel de Eunice Paiva em ‘Ainda Estou Aqui’. Além disso, o filme de Walter Salles – que também já chegou ao local – pode faturar mais duas categorias pelas indicações em ‘Melhor Filme’ e ‘Melhor Filme Internacional’.

Legenda: Fernanda Torres posa para fotógrafos no tapete vermelho do Oscar Foto: Robyn Beck / AFP

Ao som dos versos de “Com Que Roupa”, canção de Noel Rosa, Fernanda mostrou mais cedo, nas redes sociais, detalhes do look assinado pela Chanel. O figurino teve Antonio Frajado como styling e Su Tonani na produção. O cabelo e maquiagem ficaram por conta de Daniel Hernandez.

CAMPANHA INTERNACIONAL

Legenda: Walter Salles e Fernanda Torres no tapete vermelho do Oscar Foto: Robyn Beck / AFP

Críticos de cinema elogiam a campanha feita por Fernanda Torres com a construção de imagem nos Estados Unidos. A atriz participou de várias entrevistas, programas de TV e teve interações bem humoradas com outros artistas, como Ariana Grande, a qual imitou o gesto da personagem.

Mesmo assim, a brasileira apontou o favoritismo de outra concorrente. "Tenho plena certeza de que o Oscar deste ano vai para Demi Moore, que é uma mulher que merece, uma mulher incrível. Encontrei com ela aqui...", declarou em entrevista para reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo, nesse sábado (1º), ao falar da protagonista do filme "A Substância".

Além delas, disputam o prêmio Karla Sofía Gascón, de "Emilia Perez", a primeira atriz trans indicada ao Oscar; e Cynthia Erivo de "Wicked". Mickey Madison, de "Anora", aos 25 anos, é a mais jovem desta edição.

A transmissão do Oscar neste domingo (2) será feita pela TV Globo para todo o Brasil, menos o Rio de Janeiro - que vai acompanhar o desfile das escolas de samba. A cerimônia também será veiculada pela internet.

