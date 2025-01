Live PontoPoder – Entrevista com a primeira mulher presidente da OAB-CE, Christiane Leitão

Primeira mulher a assumir a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil — Secção Ceará (OAB-CE), Christiane Leitão é a entrevistada desta quinta-feira (23) na Live PontoPoder.

Eleita no final de 2024, Christiane Leitão segue a frente da OAB-CE até o ano de 2027. Na gestão anterior, ela ocupou a vice-presidência da Ordem, ao lado do então presidente da OAB, Erinaldo Dantas — de quem teve apoio na disputa do ano passado.

Christiane Leitão completa 30 anos na advocacia em 2025. Possui especializações em Direito Processual Penal e Sociologia, além de mestrado em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (Unifor).

