Cadela Bia, agredida com pedaço de madeira no Cariri, se recupera em clínica

Após ser covardemente agredida por um homem em Juazeiro do Norte, no Cariri, na última quinta-feira (16), e desaparecer, a cadelinha Bia foi encontrada viva e está internada para receber cuidados médicos.

A informação foi divulgada por Erich Douglas e Eliziane Lucena, respectivamente secretário e coordenadora da Proteção Animal, e pela clínica veterinária na qual Bia está sendo cuidada.

Segundo os gestores e os médicos responsáveis pelo tratamento, apesar dos ferimentos graves, o estado de saúde da cadelinha é estável. Ela está sendo atendida por uma equipe multidisciplinar e também conta com apoio da ONG Arca de Noé Cariri.

"Fizemos exames nela — exames de imagem, ultrassom, raio x, exames laboratoriais — e, graças a Deus, ela está bem. Está sob supervisão de nossa equipe e está internada", explicou a veterinária Leidinha Pereira, em vídeo publicado no Instagram.

Os primeiros exames detectaram uma fratura na bacia de Bia. Felizmente, o problema não prejudicou a locomoção da cachorrinha, que segue internada para tratamento das lesões e avaliação comportamental pós-trauma. Fraturas no crânio e membros foram descartadas.

Segundo comentários publicados pela coordenadora Eliziane Lucena, que ajudou no resgate, Bia ainda passará por uma avaliação ortopédica e mais exames no início desta semana.

Informações sobre uma possível adoção da cachorrinha, que deve ocorrer apena ao fim do tratamento, ainda não foram divulgadas.

Entenda o caso

O crime de maus-tratos aconteceu quando a cadela estava deitada em frente a um estabelecimento comercial em Juazeiro do Norte, no Cariri, na última quinta-feira (16). Ao vê-la no local, um homem a atingiu com um pedaço de madeira.

Pessoas que estavam no local contiveram o suspeito até a Polícia chegar, conforme informações apuradas pela TV Verdes Mares Cariri. O momento da agressão foi gravado pela câmera de segurança do estabelecimento.

No vídeo, é possível ver o exato momento em que o homem chega, já segurando o pedaço de madeira na mão, e começa a agredir a cachorrinha. Ao ser questionado pelos policiais militares, o suspeito, de 27 anos, confessou o crime. Assustada, Bia fugiu após a agressão e só foi localizada no dia seguinte.

A pena para o crime de maus-tratos a animais tem pena de dois a cinco anos de reclusão.