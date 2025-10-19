Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cadela Bia, agredida com pedaço de madeira no Cariri, se recupera em clínica

Homem responsável pelo crime foi preso por maus-tratos a animais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Cadela foi encontrada e acolhida neste sábado (18).
Legenda: Cadela foi encontrada e acolhida neste sábado (18).
Foto: Reprodução/Instagram @elizianelucena.

Após ser covardemente agredida por um homem em Juazeiro do Norte, no Cariri, na última quinta-feira (16), e desaparecer, a cadelinha Bia foi encontrada viva e está internada para receber cuidados médicos.

A informação foi divulgada por Erich Douglas e Eliziane Lucena, respectivamente secretário e coordenadora da Proteção Animal, e pela clínica veterinária na qual Bia está sendo cuidada.

Segundo os gestores e os médicos responsáveis pelo tratamento, apesar dos ferimentos graves, o estado de saúde da cadelinha é estável. Ela está sendo atendida por uma equipe multidisciplinar e também conta com apoio da ONG Arca de Noé Cariri.

"Fizemos exames nela — exames de imagem, ultrassom, raio x, exames laboratoriais — e, graças a Deus, ela está bem. Está sob supervisão de nossa equipe e está internada", explicou a veterinária Leidinha Pereira, em vídeo publicado no Instagram.

Os primeiros exames detectaram uma fratura na bacia de Bia. Felizmente, o problema não prejudicou a locomoção da cachorrinha, que segue internada para tratamento das lesões e avaliação comportamental pós-trauma. Fraturas no crânio e membros foram descartadas.

Segundo comentários publicados pela coordenadora Eliziane Lucena, que ajudou no resgate, Bia ainda passará por uma avaliação ortopédica e mais exames no início desta semana.

Informações sobre uma possível adoção da cachorrinha, que deve ocorrer apena ao fim do tratamento, ainda não foram divulgadas.

Entenda o caso

O crime de maus-tratos aconteceu quando a cadela estava deitada em frente a um estabelecimento comercial em Juazeiro do Norte, no Cariri, na última quinta-feira (16). Ao vê-la no local, um homem a atingiu com um pedaço de madeira.

@diariodonordeste Um cachorro, que estava deitado em frente a um estabelecimento comercial, foi agredido com um pedaço de madeira por um homem, de 27 anos, que passava na rua. O caso aconteceu em Juazeiro do Norte, na última quinta-feira (16). Pessoas que estavam no local contiveram o suspeito até a polícia chegar. O homem confessou o crime. O momento da agressão foi gravado pela câmera de segurança do estabelecimento. No vídeo, é possível ver o momento em que o rapaz chega, já segurando o pedaço de madeira na mão, e começa a bater no animal. Quando a polícia chegou ao local, o cachorro já havia fugido. O crime de maus-tratos a animais tem pena de dois a cinco anos de reclusão. (Vídeo: TV Verdes Mares Cariri) #juazeirodonorte#animais#TikTokNotícias#DiáriodoNordeste ♬ som original - Diário do Nordeste

Pessoas que estavam no local contiveram o suspeito até a Polícia chegar, conforme informações apuradas pela TV Verdes Mares Cariri. O momento da agressão foi gravado pela câmera de segurança do estabelecimento. 

No vídeo, é possível ver o exato momento em que o homem chega, já segurando o pedaço de madeira na mão, e começa a agredir a cachorrinha. Ao ser questionado pelos policiais militares, o suspeito, de 27 anos, confessou o crime. Assustada, Bia fugiu após a agressão e só foi localizada no dia seguinte.

A pena para o crime de maus-tratos a animais tem pena de dois a cinco anos de reclusão.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Cadela foi encontrada e acolhida neste sábado (18).
Ceará

Cadela Bia, agredida com pedaço de madeira no Cariri, se recupera em clínica

Homem responsável pelo crime foi preso por maus-tratos a animais.

Redação
Há 1 hora
Uma mulher caminha sob a chuva com um guarda-chuva estampado, enquanto o termômetro de rua marca 24 °C. Ao fundo, carros e pedestres se movimentam entre o trânsito intenso do centro de Fortaleza. A cena retrata um dia nublado e de temperatura amena na capital cearense.
Ceará

La Niña vai trazer chuva em 2026? Institutos divergem sobre efeitos no Ceará

Resfriamento das águas do oceano precisa influenciar na atmosfera para gerar bom regime de chuvas.

Nicolas Paulino
19 de Outubro de 2025
Açude Banabuiu com parte do reservatório com água
Ceará

Ceará decreta escassez em três regiões com baixo volume de água em reservatórios

Sertões de Crateús, Médio Jaguaribe e Banabuiú têm reservatórios abaixo de 33%

Igor Cavalcante
18 de Outubro de 2025
Paciente em surto quebra equipamentos de posto de saúde em Fortaleza
Ceará

Paciente em surto quebra equipamentos de posto de saúde em Fortaleza

Mulher queria retirar remédios com receita vencida

Redação
18 de Outubro de 2025
‘Voz do papa’: quem é o brasileiro que já dublou 4 pontífices para português 
Ceará

‘Voz do papa’: quem é o brasileiro que já dublou 4 pontífices para português 

Há 36 anos no Vaticano, Silvonei José destaca comunicação da Igreja Católica como forma de evangelização.

Nicolas Paulino
18 de Outubro de 2025
Incêndio atinge grande área de vegetação nas proximidades do Rio Cocó
Ceará

Incêndio atinge grande área de vegetação nas proximidades do Rio Cocó

Foco está localizado em área com maior risco de alastramento, segundo Corpo de Bombeiros

Redação
17 de Outubro de 2025
Rua de Fortaleza com falta de esgotamento sanitário e rachaduras na pavimentação.
Ceará

Cagece é multada em mais de R$ 600 mil por múltiplas infrações em Fortaleza

As infrações e as respectivas multas constam no DOM. Companhia alega falta de competência legal da autarquia municipal

Luana Severo
17 de Outubro de 2025
Vista da barragem do Castanhão.
Ceará

Especial do Diário do Nordeste vence 1º lugar em prêmio internacional de Jornalismo

É a primeira vez que um veículo brasileiro conquista o 1º lugar no Prêmio Lincoln de Jornalismo.

Redação
17 de Outubro de 2025
Ceará

Entenda impasse que envolve denúncias de ilegalidade de obra em terreno do Aeroporto de Fortaleza

A Aerotrópolis disse que as atividades do empreendimento foram devidamente licenciadas pela Semace, por meio da licença.

Thatiany Nascimento
17 de Outubro de 2025
Começa derrubada do Seara Praia Hotel em Fortaleza, maior demolição mecânica do Brasil; veja imagens
Ceará

Começa derrubada do Seara Praia Hotel em Fortaleza, maior demolição mecânica do Brasil; veja imagens

No local, será erguido um edifício com 100m de altura.

Clarice Nascimento
17 de Outubro de 2025
Ceará

Ultrasaldão Simplifique oferece descontos de até 50% em mais de 20 mil itens

Ação promocional inédita da Simplifique Home Center acontece nos dias 17, 18 e 19 de outubro, com condições exclusivas em todas as lojas do Ceará

Agência de Conteúdo DN
17 de Outubro de 2025
Ceará

Ceará Sem Fome promove qualificação gratuita e geração de renda

Iniciativa do Governo do Estado oferece cursos profissionalizantes para beneficiários do programa e familiares, fortalecendo a autonomia econômica e o combate à insegurança alimentar.

Agência de Conteúdo DN
17 de Outubro de 2025
O ministro Camilo Santana discursa para convidados em evento no Ceará sobre novas obras do PAC.
Ceará

Fortaleza e outras 20 cidades do CE terão 30 novas creches com recursos do PAC

Os equipamentos serão construídos com verba do Novo PAC e devem beneficiar 8,4 mil estudantes

Luana Severo e Clarice Nascimento
16 de Outubro de 2025
Evandro Leitão em discurso na Prefeitura de Fortaleza
Ceará

Evandro antecipa feriado do Dia do Servidor Público em Fortaleza

Decisão semelhante já havia sido anunciada pelo governador Elmano de Freitas para servidores estaduais

Redação
16 de Outubro de 2025
Por conta do problemas com os semáforos, motoristas estão comentando várias infrações.
Ceará

Semáforos quebrados na avenida Washington Soares provocam engarrafamento

Trânsito segue com lentidão na região

Redação
16 de Outubro de 2025
Grupo de alunos e professores do Ceará posam para foto em estande de feira de ciências em Brasília. Na frente deles, há uma bancada com a bandeira do Ceará. Na mesa ao lado, há objetos expostos sobre uma bandeira com a estampa do Instituto Federal do Educação do CE.
Ceará

Alunos do IFCE criam museu de realidade virtual, larvicida e moldes 3D; veja projetos

Projetos foram apresentados em feira nacional que ocorreu em Brasília.

Nicolas Paulino
16 de Outubro de 2025
Ciclista de boné e mochila branca pedalando sobre uma faixa de pedestres em uma rua urbana movimentada. Carro preto estacionado à esquerda e prédios ao fundo.
Ceará

Ciclovia arborizada na Avenida Dom Luís terá projeto alterado; veja mudanças

Prefeitura de Fortaleza explica ajuste técnico foi avaliado por secretarias e não será regra para as próximas estruturas cicloviárias

Clarice Nascimento
15 de Outubro de 2025
Fachada Art Déco do Lyceu do Ceará, branca com detalhes em verde e laranja. O nome
Ceará

Liceu do Ceará completa 180 anos de existência: conheça história e alunos ilustres

Terceiro colégio mais antigo do Brasil foi inaugurado em 1845

Imagens do acidente, mostrando a sequência da queda.
Ceará

Homem é atropelado por motociclista enquanto corria em Cascavel; veja vídeo

A vítima sofreu ferimentos leves

Lucas Monteiro
14 de Outubro de 2025
Pessoas aguardando ônibus em terminal.
Ceará

Em meio a crise de ônibus em Fortaleza, empresas avaliam se usarão crédito para renovar a frota

45 coletivos poderão ser comprados, mas companhias de transporte temem dívidas.

Gabriela Custódio
14 de Outubro de 2025