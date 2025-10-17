Diário do Nordeste
Homem é preso por agredir cachorro em Juazeiro do Norte

O suspeito foi conduzido à delegacia e indiciado pelo crime de maus-tratos a animais

Escrito por
Gabriel Bezerra* gabriel.bezerra@svm.com.br
(Atualizado às 11:59)
Segurança
montagem com fotos de reprodução de câmera de segurança que mostram cachorro deitado no chão e homem com pau de madeira, colocado pra cima, em movimento pré-ataque a cachorro.
Legenda: Homem agridiu o cachorro com pedaço de madeira.
Foto: Reprodução câmera de segurança/Imagens cedidas à TVM Cariri

Um cachorro que estava deitado em frente a um estabelecimento comercial foi agredido com um pedaço de madeira por um homem que passava na rua. O caso aconteceu em Juazeiro do Norte, no Cariri, nessa quinta-feira (16). Pessoas que estavam no local contiveram o suspeito até a Polícia chegar, conforme informações apuradas pela TV Verdes Mares Cariri.

O momento da agressão foi gravado pela câmera de segurança do estabelecimento. No vídeo, é possível ver o exato momento em que o rapaz chega, já segurando o pedaço de madeira na mão, e começa a bater no animal que está deitado.

O homem de 27 anos confessou o crime assim que os militares chegaram ao local.

Quando a Polícia chegou ao local não encontrou o cachorro, pois o animal fugiu logo após o ocorrido.

A pena para o crime de maus-tratos a animais tem pena de dois a cinco anos de reclusão.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.

