Homem é preso por agredir cachorro em Juazeiro do Norte
O suspeito foi conduzido à delegacia e indiciado pelo crime de maus-tratos a animais
Um cachorro que estava deitado em frente a um estabelecimento comercial foi agredido com um pedaço de madeira por um homem que passava na rua. O caso aconteceu em Juazeiro do Norte, no Cariri, nessa quinta-feira (16). Pessoas que estavam no local contiveram o suspeito até a Polícia chegar, conforme informações apuradas pela TV Verdes Mares Cariri.
O momento da agressão foi gravado pela câmera de segurança do estabelecimento. No vídeo, é possível ver o exato momento em que o rapaz chega, já segurando o pedaço de madeira na mão, e começa a bater no animal que está deitado.
O homem de 27 anos confessou o crime assim que os militares chegaram ao local.
Quando a Polícia chegou ao local não encontrou o cachorro, pois o animal fugiu logo após o ocorrido.
A pena para o crime de maus-tratos a animais tem pena de dois a cinco anos de reclusão.
*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.