Semáforos quebrados na avenida Washington Soares provocam engarrafamento

Trânsito segue com lentidão na região

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:57)
Ceará
Legenda: Por conta do problemas com os semáforos, motoristas estão comentando várias infrações.
Foto: Reprodução/TV Verdes Mares

Motoristas e motociclistas devem ficar atentos no tráfego de veículos no bairro Sapiranga, na manhã desta quinta-feira (16). Os semáforos do cruzamento da avenida Washington Soares com a avenida Oliveira Paiva estão com problemas técnicos e apagados. Com isso, um grande engarrafamento se formou na região. 

Conforme informações da TV Verdes Mares, por conta do ocorrido, alguns condutores de veículos estão comentando uma série de infrações, como trafegar sob a ciclofaixa e subir em calçadas.

Ao Diário do Nordeste, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) informou que "enviou uma equipe técnica ao referido local para identificar a causa e realizar a devida manutenção nos semáforos".

Cruzamentos do Bairros de Fátima e Benfica apresentaram problemas

Outros semáforos de cruzamentos, localizados nos bairros de Fátima e Benfica, também sofreram problemas técnicos:

  • Avenida Luciano Carneiro com Avenida Eduardo Girão
  • Avenida Universidade com Avenida 13 de Maio

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informa que agentes e orientadores de tráfego atuam nos cruzamentos para disciplinar a circulação e dar suporte aos condutores. Técnicos são enviados para restabelecer a operação.

