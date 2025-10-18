Justiça do Trabalho alerta para golpe do boleto falso no Ceará

Boletos falsos enviados em nome do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará levaram a Coordenadoria de Segurança da Informação do TRT-CE a alertar a população sobre o golpe.

"A Coordenadoria de Segurança da Informação do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-CE) alerta magistrados, servidores, advogados, partes e a sociedade que fiquem atentos ao recebimento de boletos falsos que estão sendo enviados em nome do Tribunal", diz o órgão.

Como acontece

A Justiça do Trabalho enfatiza que o TRT-CE não envia boletos para as partes. Em caso de execução para pagamento, é feita uma notificação da parte executada para que esse pagamento seja feito no prazo previsto na legislação trabalhista, sem o envio de qualquer boleto.

Quando a Justiça determina que uma parte em um processo efetue um pagamento, a própria parte executada preenche a Guia de Depósito Judicial, disponível na categoria “guias e certidões” do Portal de Serviços do TRT-CE: Pagamento voluntário.

Se a parte executada não fizer o pagamento, o sistema Sisbajud bloqueia os valores diretamente na conta bancária do devedor.

"Em caso de dúvida sobre a veracidade de um boleto, supostamente enviado pelo TRT-CE, entre em contato com a unidade judiciária por meio dos canais oficiais de atendimento, que se encontram no menu “Contato” no site institucional", acrescenta o Tribunal.