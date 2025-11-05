Diário do Nordeste
Em meio a elogios de Ciro a Wagner, bancada do PSB na Alece se solidariza com Cid

A nota foi assinada por 11 deputados estaduais do PSB.

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
PontoPoder
Cid Gomes, de pé, discursa em sala da Alece. Ao lado dele, deputados e jornalistas acompanham a fala do senador.
Legenda: Cid tem uma ampla base de aliados na Alece e, nesta quarta-feira (5), recebeu apoio após comentários do irmão, Ciro Gomes.
Foto: Ismael Soares.

A bancada do PSB na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) manifestou solidariedade ao senador Cid Gomes (PSB) nesta quarta-feira (5). A nota de apoio foi divulgada logo após o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) dizer que só atacava Capitão Wagner (União Brasil), seu ex-adversário, por conta de uma "solidariedade cega" ao irmão Cid.

A nota de solidariedade foi assinada pelos 11 parlamentares estaduais do PSB, incluindo o presidente da Alece, o Romeu Aldigueri (PSB).

"Nos solidarizamos com o senador Cid Ferreira Gomes e ratificamos o privilégio que é caminhar ao seu lado na construção de um estado mais justo e mais desenvolvido. O senador Cid Gomes, um estadista, um homem que criou a maior e mais exitosa política pública de educação da história do Brasil, sempre soube perder, sempre soube ganhar, com respeito, com atenção, com humildade, e por isso é, e sempre será um exemplo a ser seguido", escreveram os deputados.

"Cid Gomes, receba um abraço fraterno de reconhecimento pela sua grandeza, hombridade, espírito público e pela simplicidade com a qual sempre tratou as divergências. O estado do Ceará nunca esquecerá da forma firme com que, na defesa da democracia, combatendo um motim criminoso que ameaçava todo estado, o senhor foi alvejado e por apenas 2 centímetros não perdeu a vida", acrescentaram os parlamentares.

“Solidariedade cega”

Mais cedo, Ciro Gomes participou do ato de filiação do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ao União Brasil. No evento, ele elogiou Capitão Wagner. “Eu, menos por ele e mais por solidariedade cega ao meu irmão, lembro, com certo riso, o que já foi com muita amargura até recentemente, eu não queria nem saber quem era o Capitão Wagner, só queria saber de atacar o Capitão Wagner porque ele era adversário agressivo do meu irmão", disse.

Na ocasião, Ciro também fez uma autocrítica sobre como via o irmão.

“É privilégio estar mais perto, te conhecer e dizer quantos erros cometi, também de boa-fé, na defesa leal de um irmão em quem eu depositava a crença de que não errava, achava que, por ser meu irmão, não errava, mas vamos aprendendo que as coisas não são bem assim”, concluiu.

A assessoria de imprensa do senador Cid Gomes foi procurada pelo PontoPoder. Caso o parlamentar comente as declarações de Ciro, a matéria será atualizada.

