Suspeito entala em porta giratória ao invadir banco; veja vídeo

Um homem de 20 anos foi preso suspeito de invadir e de tentar assaltar uma agência bancária, na madrugada de domingo (22), no município de Carangola, em Minas Gerais. Durante a ação, ele ficou quase 20 minutos preso em uma porta giratória do local.

Vídeos capturados pelas câmeras de segurança da instituição financeira mostram o momento em que o rapaz entra na agência, vai até aos caixas eletrônicos e tentar quebrar os aparelhos. Segundo o portal g1, três dispositivos foram danificados pelo jovem.

Logo em seguida, ele tenta passar pela porta giratória, mas fica preso. Para tentar escapar, ele se espreme pelo pequeno espaço do equipamento, mas acaba tendo dificuldade de atravessar a cabeça.

Durante o processo, o homem chegou a deixar a bermuda cair, ficando somente de cueca. Então, cerca de 20 minutos depois, consegue se livrar da porta.

Ao todo, o suspeito permaneceu por quase duas horas explorando as instalações do banco. Nesse período, ele chegou a, inclusive, tentar beber café de uma garrafa térmica, mas aparentemente ela estava vazia.

Veja também Ceará Igreja de Fátima, em Fortaleza, proíbe intenções para políticos em missas País Árvore de natal mata trabalhador após guindaste tombar em Manaus

Suspeito apresentava sinais de alteração

Ao portal g1, a Polícia Militar informou que foi acionada pela equipe de segurança da agência por volta de 1h30 de domingo. Ao chegar ao local, os agentes encontraram o rapaz escondido debaixo da escada, com ferimentos leves e sinais de uso de droga ou bebida alcoólica.

Aos investigadores, ele confessou ter entrado pela porta da frente do banco e destruído os caixas eletrônicos para tentar roubar dinheiro.

Em seguida, os militares encaminharam o homem para uma unidade de saúde e, depois de tratado, o apresentaram à Polícia Federal.