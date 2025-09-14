Quem é a 'Princesinha do Tráfico' presa por integrar facção no Interior do Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu na última sexta-feira (12) uma mulher de 25 anos investigada por integrar uma facção criminosa na cidade de Juazeiro do Norte, Interior do Ceará. Francisca Jayane da Silva, conhecida na região como 'Princesinha do Tráfico' foi detida durante cumprimento de mandado de prisão expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas.

A mulher estava em um condomínio residencial no bairro Aeroporto quando foi capturada. Com ela foi apreendido um iPhone 14 pro, que, segundo a Polícia, "será utilizado para subsidiar novas investigações policiais".

Veja também Segurança Empresários, auditor e 'laranjas' acusados de formar quadrilha que movimentou R$ 1 bilhão no Ceará são condenados Segurança Idosa é presa suspeita de matar a própria sobrinha em Caridade, no Ceará Segurança Empresário Henrique CDs é filmado agredindo secretária da ex-mulher com socos em Fortaleza

Conforme autorizado pela Justiça, no celular dela tinham "inúmeras conversas mantidas como secretas, contudo apagadas, com diversos sujeitos conhecidos na cidade de Orós por estarem envolvidos com o tráfico de drogas".

A defesa de Francisca Jayane não foi localizada pela reportagem

DROGAS NO SUTIÃ E DINHEIRO NA CALCINHA

O Diário do Nordeste apurou junto a documentos que no ano de 2020, a mulher já tinha sido presa em flagrante com drogas escondidas em seu sutiã e R$ 210 na calcinha.

Ela chegou a ser condenada a cinco meses de reclusão, em regime aberto. A pena foi substituída por 'pena restritiva de direito' consistente em prestação de serviço à comunidade.

No entanto, nesse processo, a defesa de Francisca Jayane disse que ela estaria impossibilitada de cumprir a pena imposta, porque "teria recebido ameaças de morte e precisou deixar sua residência".

Em junho deste ano, a Justiça reconheceu que a pena nesse caso prescreveu e declarou extinta a punibilidade da acusada.