Homem é preso após depredar viatura por ordem de facção em Jijoca de Jericoacoara

Um homem foi preso em flagrante após atirar pedras contra uma viatura da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A ação foi registrada em frente à Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara, na tarde de domingo (14).

O suspeito , que não teve a identidade revelada, teria recebido ordem de uma facção criminosa para atacar o prédio, incendiar a delegacia e executar um policial no prazo de seis horas, sob ameaça de morte caso não cumprisse a determinação.

Após a tentativa, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Acaraú, onde foi autuado e, posteriormente, transferido para um presídio em Sobral.

A viatura danificada será periciada, enquanto as autoridades investigam quem foram os mandantes do crime. O caso segue sob apuração da polícia.

ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM JERICOACOARA

Apenas em dezembro do ano passado, Jericoacoara foi notícia por conta de inúmeras ações do crime organizado pela cidade.

No dia 18, a morte do jovem Henrique Marques de Jesus, de 16 anos, foi destaque nacional. A vítima foi morta por facção criminosa. Ele teria sido executado pelo Comando Vermelho (CV), que o confundiram com um integrante da facção rival Primeiro Comando da Capital (PCC).

Já no dia 30, duas jovens foram resgatadas por policiais militares, na localidade de Baixio, em Jijoca de Jericoacoara. Conforme a PM, as vítimas estavam em cárcere privado e passaram por sessão de tortura, incluindo espancamento.

Além das organizações, a cidade foi marcada também por crimes violentos. No dia 27 do mesmo mês, dois homens foram mortos em uma via pública do município de Jijoca de Jericoacoara.

Neste ano, em março, uma mulher de 35 anos foi morta por disparos de arma de fogo em frente a um restaurante, na mesma cidade. A vítima foi abordada por dois homens em uma motocicleta. Eles perguntaram o nome dela e efetuaram os disparos.