Grupo de pessoas em uma galeria de vidro segurando faixas coloridas em defesa das ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social). Entre as faixas estão escritas: 'ZEIS Dionísio Torres', 'ZEIS Bom Jardim', 'ZEIS Lagamar' e um cartaz roxo com a frase: 'Aprovação já dos PLCs das ZEIS, para uma cidade mais justa'.

PontoPoder

Regulamentação de Zeis prioritárias em Fortaleza é aprovada na Câmara após cinco anos de tramitação

Os vereadores apreciaram, nesta data, projetos das gestões Roberto Cláudio e José Sarto, enviados em 2020 e em 2023 para a Casa

Ingrid Campos 01 de Outubro de 2025
Fogos pela cidade de Fortaleza

Segurança

Fortaleza tem queima de fogos generalizada; envolvidos em organizações criminosas são presos

Secretário chefe da Casa Civil Governo do Ceará confirmou que 19 suspeitos foram presos logo após a queima de fogos

Bergson Araujo Costa 15 de Setembro de 2025
viatura pm apreensao lagamar

Segurança

PMs prendem mulher que estaria com armas utilizadas nas mortes em série no Lagamar

Os militares receberam denúncias acerca do paradeiro da suspeita. Ela nega participação nos homicídios

Redação 19 de Fevereiro de 2022

Metro

Minha professora de vida

Hoje, Dia do Professor, também é o dia em que dona Wany, a primeira professora de muitos nessa Fortaleza, celebra seus 68 anos de vida e a sua vocação nas salas de aula da vida

Wânyffer Monteiro 15 de Outubro de 2019

Segurança

Arrastão provoca pânico em moradores e motoristas no Lagamar

Os indivíduos fizeram três barreiras com pedras para dificultar a passagem dos veículos

Redação 22 de Outubro de 2018