Os vereadores apreciaram, nesta data, projetos das gestões Roberto Cláudio e José Sarto, enviados em 2020 e em 2023 para a Casa
Secretário chefe da Casa Civil Governo do Ceará confirmou que 19 suspeitos foram presos logo após a queima de fogos
Os militares receberam denúncias acerca do paradeiro da suspeita. Ela nega participação nos homicídios
Hoje, Dia do Professor, também é o dia em que dona Wany, a primeira professora de muitos nessa Fortaleza, celebra seus 68 anos de vida e a sua vocação nas salas de aula da vida
Os indivíduos fizeram três barreiras com pedras para dificultar a passagem dos veículos