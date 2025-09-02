Vigilante de laboratório é morto em tentativa de assalto no primeiro dia de trabalho, em Sobral

Um vigilante terceirizado foi morto durante uma tentativa de assalto ao Laboratório Larbos, no Centro de Sobral (CE), na tarde dessa segunda-feira (1º). Segundo nota oficial divulgada pelo empresa, a vítima estava no primeiro dia de serviço no local — substituindo um colega que havia entrado em férias.

A reportagem apurou que um homem foi preso — ainda na noite de ontem — suspeito em ter cometido o crime.



Em nota divulgada nas redes sociais, a empresa lamentou o ocorrido e reforçou que a ação se tratou de “um ato criminoso externo e alheio à atuação do laboratório”.

Veja também Segurança Como PM e ex-esposa utilizavam postos de combustíveis para 'camuflar' o tráfico de drogas no Ceará Segurança Agricultor é condenado a 23 anos de prisão por matar o patrão com golpes de martelo em Assaré

A empresa afirmou ter acionado imediatamente os órgãos de segurança pública e informou estar colaborando integralmente com as investigações, fornecendo dados e registros necessários para a elucidação do crime.

A reportagem solicitou da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) mais informações sobre caso.

Suporte aos familiares

O comunicado do laboratório também destacou que a empresa de segurança em que o rapaz atuava está oferecendo suporte à família do vigilante.

“Reafirmamos que a segurança de nossos colaboradores, clientes e prestadores de serviço é prioridade absoluta e, por isso, nossos protocolos internos estão sendo revistos com rigor para fortalecer ainda mais nossas medidas preventivas”, diz um trecho da nota.

Por fim, o laboratório agradeceu a compreensão de todos e pediu respeito à memória do profissional e à privacidade dos familiares, sem divulgar mais detalhes sobre o crime devido às investigações em andamento.