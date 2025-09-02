Vigilante de laboratório é morto em tentativa de assalto no primeiro dia de trabalho, em Sobral
A empresa afirmou estar colaborando com as investigações
Um vigilante terceirizado foi morto durante uma tentativa de assalto ao Laboratório Larbos, no Centro de Sobral (CE), na tarde dessa segunda-feira (1º). Segundo nota oficial divulgada pelo empresa, a vítima estava no primeiro dia de serviço no local — substituindo um colega que havia entrado em férias.
A reportagem apurou que um homem foi preso — ainda na noite de ontem — suspeito em ter cometido o crime.
Em nota divulgada nas redes sociais, a empresa lamentou o ocorrido e reforçou que a ação se tratou de “um ato criminoso externo e alheio à atuação do laboratório”.
A empresa afirmou ter acionado imediatamente os órgãos de segurança pública e informou estar colaborando integralmente com as investigações, fornecendo dados e registros necessários para a elucidação do crime.
A reportagem solicitou da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) mais informações sobre caso.
Suporte aos familiares
O comunicado do laboratório também destacou que a empresa de segurança em que o rapaz atuava está oferecendo suporte à família do vigilante.
“Reafirmamos que a segurança de nossos colaboradores, clientes e prestadores de serviço é prioridade absoluta e, por isso, nossos protocolos internos estão sendo revistos com rigor para fortalecer ainda mais nossas medidas preventivas”, diz um trecho da nota.
Por fim, o laboratório agradeceu a compreensão de todos e pediu respeito à memória do profissional e à privacidade dos familiares, sem divulgar mais detalhes sobre o crime devido às investigações em andamento.