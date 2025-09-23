Gabrielly Moreira não sofreu agressão sexual, diz laudo preliminar
A adolescente foi encontrada deitada sobre uma cisterna, conforme informação do padrasto da jovem
A Polícia Civil do Ceará informou que não identificou, em exames preliminares, indícios de agressão sexual no corpo de Gabrielly Moreira, de 16 anos — encontrada morta em Pedra Branca (CE), na madrugada da última sexta-feira (19).
O caso segue sob investigação da delegacia da cidade, que realiza oitivas e diligências para esclarecer as circunstâncias do óbito.
Conforme a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), apenas o laudo completo poderá apontar a causa da morte.
A adolescente foi encontrada deitada sobre uma cisterna, em um terreno próximo ao Campo do Gois, com escoriações no queixo e no pescoço.
Família foi chamada por jovens após Gabrielly passar mal
Em entrevista ao Diário do Nordeste, o padrasto da jovem relatou que Gabrielly havia saído entre 19h a 20h de quinta-feira (18) para comemorar a conclusão de um curso com amigos.
Conforme o padrasto, por volta da meia-noite de sexta, três jovens foram até a casa da família avisar o ocorrido com a jovem. “Chegaram chamando a gente lá embaixo e disseram que a Gabrielly tinha passado mal. Era para a gente ir até o local”.
O padrasto de Gabrielly Moreira contou que foi ao hospital com a mãe da jovem para verificar se o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) havia sido acionado e, depois, seguiu até a construção onde ela foi encontrada.
No local, Gabrielly estava sobre uma cisterna, já sem sinais vitais, com escoriações no queixo e no pescoço. Havia bebida alcoólica próxima a jovem. A Guarda Municipal isolou a área até a chegada da Pefoce.