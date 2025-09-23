Gabrielly Moreira não sofreu agressão sexual, diz laudo preliminar

A Polícia Civil do Ceará informou que não identificou, em exames preliminares, indícios de agressão sexual no corpo de Gabrielly Moreira, de 16 anos — encontrada morta em Pedra Branca (CE), na madrugada da última sexta-feira (19).

O caso segue sob investigação da delegacia da cidade, que realiza oitivas e diligências para esclarecer as circunstâncias do óbito.

Veja também Ceará Gabrielly Moreira, modelo morta em Pedra Branca, comemorava fim de curso com amigos, diz padrasto Ceará Fortaleza registra queda de 79% nos assaltos a ônibus em 2025

Conforme a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), apenas o laudo completo poderá apontar a causa da morte.

A adolescente foi encontrada deitada sobre uma cisterna, em um terreno próximo ao Campo do Gois, com escoriações no queixo e no pescoço.

Família foi chamada por jovens após Gabrielly passar mal

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o padrasto da jovem relatou que Gabrielly havia saído entre 19h a 20h de quinta-feira (18) para comemorar a conclusão de um curso com amigos.

Conforme o padrasto, por volta da meia-noite de sexta, três jovens foram até a casa da família avisar o ocorrido com a jovem. “Chegaram chamando a gente lá embaixo e disseram que a Gabrielly tinha passado mal. Era para a gente ir até o local”.

O padrasto de Gabrielly Moreira contou que foi ao hospital com a mãe da jovem para verificar se o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) havia sido acionado e, depois, seguiu até a construção onde ela foi encontrada.

No local, Gabrielly estava sobre uma cisterna, já sem sinais vitais, com escoriações no queixo e no pescoço. Havia bebida alcoólica próxima a jovem. A Guarda Municipal isolou a área até a chegada da Pefoce.