Chefes do CV ordenam castigos a quem contrariar normas na Zona Norte do Rio

Alto escalão do grupo criminoso usa aplicativos de mensagens para determinar torturas.

País
Mulher em banheiura de gelo e homem sendo arrastado pelas ryuas do rio de janeiro.
Legenda: Moradores são torturados, agredidos e mortos pela facção criminosa.
Foto: Reprodução.

Os chefes do Comando Vermelho (CV) usam aplicativos de mensagem para determinar castigos a moradores que contrariam as normas da organização nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Até a escolha dos traficantes que ficarão responsáveis pela segurança do traficante Doca são comunicadas no grupo.

Os moradores devem seguir a risca as normas de convivência estipuladas pela facção. Caso descumpridas, as torturas vão desde colocar mulheres em galões de gelo até arrastar vítimas pelas ruas da comunidade. Vídeos e fotos revelam as ações do grupo. As informações são do g1.

Agressões, torturas e homicídios

As investigações que deram origem à Operação de Contenção no Rio, deflagrada na terça-feira (28) e considerada a mais letal da história da cidade, mostram que Juan Breno Ramos, o BMW, é o responsável por aplicar as punições definidas pelos chefes, que vão de agressões a homicídios.

Para impedir que confusões que possam atrair a polícia aconteçam dentro da comunidade, os chefes adotam uma nova forma de punição: Colocar mulheres que se envolvem em brigas em bailes funk, dentro de galões de gelo. 

Em uma das imagens vazadas do grupo, é possível ver uma mulher não identificada, dentro de uma banheira improvisada de gelo. Junto a imagem, há uma legenda dizendo "Paizão não quer bater em morador aí a melhor forma será essa". 

Mulher torturada em galão de gelo.
Legenda: Mulher torturada em galão de gelo.
Foto: Reprodução.

Em outro caso investigado pela polícia, um homem identificado como Aldenir Martins do Monte Junior é arrastado durante 7 minutos pelas ruas. Nessa tortura, a vítima está amordaçada e tem os pés e mãos amarrados. O homem ainda é obrigado a contar coisas sobre a quadrilha rival enquanto é torturado. 

No vídeo, Juan Breno, o BMW, debocha da situação enquanto faz uma chamada de vídeo com outro integrante do grupo: Carlos Costa Neves, o Gadernal.

BMW em chama de vídeo com Gadernal, enquanto executa tortura.
Legenda: BMW em chama de vídeo com Gadernal, enquanto executa tortura.
Foto: Reprodução.

Aldemir Martins, vítima exposta no vídeo, está desaparecido. A Polícia do Rio de Janeiro acredita que ele esteja morto. 

Escalas para segurança do chefe

A cúpula de liderança do CV utiliza o aplicativo de mensagens para definir quais integrantes da facção que vão chefiar a segurança dos pontos de venda de drogas e quais que estarão em um determinado dia com Doca.

Doca traficante com roupa azul
Legenda: Doca, ou o Urso da Penha como também é conhecido.
Foto: Reprodução.

Normalmente, o traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca, recebe pelo grupo a escala de quem irá cuidar de sua segurança no dia seguinte. Em algumas ocasiões, até 6 traficantes armados acompanham a rotina do homem de perto.

Doca era o principal alvo da megaoperação deflagrada no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (28). O criminoso escapou do cerco e segue foragido. 

Doca, BMW e Gadernal

Doca, ou o Urso, como também é conhecido, é o principal líder do CV dentro do Complexo da Penha atualmente. O homem de 55 anos é investigado por mais de cem homicídios, incluindo execuções de crianças. As informações são do O Globo.

Contra ele há mais de 20 mandados de prisão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), segundo dados do site do Conselho Nacional de Justiça.

O Disque Denúncia divulgou um cartaz oferecendo recompensa de R$ 100 mil pela captura dele. O valor oferecido pelo traficante se iguala ao oferecido anos atrás pelo traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, que, mesmo preso há 20 anos, segue sendo o atual chefe geral do CV.

Juan Breno Ramos, o BMW, que excuta as torturas, é o homem de confiança de Doca. BMW é procurado pela polícia desde que três médicos foram executados em um quiosque na Barra da Tijuca, em outubro de 2023.

Juan Breno Ramos, o BMW, que excuta as torturas, é o homem de confiança de Doca.
Legenda: Juan Breno Ramos, o BMW.
Foto: Reprodução.

Em denúncia, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), apontou Carlos Costa Neves, o Gadernal, que aparece no vídeo da tortura junto a BMW, como um dos líderes da cúpula do CV.

