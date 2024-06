Suspeito de matar sargento da PM quebrou a tornozeleira eletrônica após cometer o crime

Um dos envolvidos no latrocínio que vitimou o sargento Flávio Nascimento Rodrigues, na noite dessa segunda-feira (10), quebrou a tornozeleira eletrônica que usava após cometer o crime. O suspeito, identificado como Davi Sampaio Soares, de 20 anos, segue foragido.

Em coletiva para a imprensa, na manhã desta terça-feira (11), a Polícia informou que, antes de romper o equipamento, o suspeito utilizou um outro artifício para suprimir o sinal. "Ele utilizou um equipamento suprimindo o sinal e, logo após tomar conhecimento do aparato que estava atrás dele, rompeu o equipamento de tornozeleira", afirmou o delegado Ricardo Pinheiro, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo o delegado, o trio de assaltantes tinha o objetivo de roubar carros para revenda, quando encontrou o sargento, que estava de folga, em uma rua deserta, e decidiu abordar. "Quando eles perceberam a reação [do PM], trataram de subtrair a arma dele e se evadir", continuou Pinheiro.

No entanto, a vítima fez menção de sacar a própria arma de fogo, quando o trio atirou e a matou.

O governador Elmano de Freitas (PT) comentou o caso e classificou como uma "inaceitável violência". Segundo ele, as forças de segurança seguem na busca de dois criminosos que participaram da ação.

Lembre o caso

Um policial militar foi morto a tiros, dentro de um carro, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, na noite dessa segunda-feira. O PM reagiu a uma tentativa de assalto e foi baleado pelos criminosos. Em uma perseguição das Forças de Segurança do Estado, um suspeito foi morto e outro preso. Além desses, outro suspeito de participar do crime rompeu a tornozeleira eletrônica que usava e conseguiu fugir.

A Polícia também procura um quarto homem, suspeito de guardar a arma utilizada no crime, identificado como Anderson Ismael Andrade Soares, de 19 anos. Quando adolescente, ele foi apreendido por atos infracionais análogos a tráfico de drogas e a homicídio.