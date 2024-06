Lojas com produtos falsificados são fechadas pela Receita Federal no Centro de Fortaleza

Uma operação da Receita Federal fechou 11 estabelecimentos comerciais no Centro de Fortaleza, na manhã desta terça-feira (11). A ação do órgão, que segue em andamento, atuou contra lojas de bonés e brinquedos falsificados.

Segundo informações da reportagem da Verdinha FM, as lojas foram fechadas nas ruas São Paulo e 24 de Maio. A operação realizada com a Receita Federal conta com apoio da Polícia Civil.

Legenda: Uma das lojas autuadas pela Receita Federal Foto: Leabem Monteiro/SVM

Ao todo, 10 veículos do órgão federal atuam durante a operação. Vale ressaltar que, por conta dos veículos da Receita, o trânsito está lento nas ruas São Paulo e 24 de Maio.

Até a publicação desta matéria, nenhum responsável das lojas fechadas foram presos. A Receita Federal apenas apreendeu um grande volume de produtos falsificados.