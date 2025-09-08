Mãe encontra filho morto durante caminhada matinal, em Juazeiro do Norte, no Ceará

Um homem de 28 anos foi morto a tiros em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, na madrugada desta segunda-feira (8). A vítima foi identificada sendo o barbeiro e tatuador Ítalo José Silva de Sousa. Conforme informações da TV Verdes Mares Cariri, ele foi atingido na rotatória da avenida Castelo Branco, no bairro Limoeiro.

De forma trágica, o corpo foi encontrado pela própria mãe de Ítalo, que fazia caminhada matinal no Parque das Timbaúbas e reconheceu o filho caído no chão.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área, dando início aos primeiros procedimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu ao local, mas Ítalo já estava sem vida.

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) realizou os levantamentos iniciais e recolheu evidências que devem auxiliar nas investigações.

Durante a análise da cena, os peritos identificaram um projétil próximo ao corpo da vítima. Um dos disparos ainda atingiu o vidro de um estabelecimento comercial próximo.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime ou suspeitos envolvidos. A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e aguarda posicionamento.