Motorista de app que agrediu passageira e levou pertences da vítima é indiciado no Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) indiciou um motorista de aplicativo, de 35 anos. De acordo com a investigação, o homem é suspeito de lesão corporal dolosa no bairro São Gerardo.

A vítima é uma passageira fisioterapeuta, identificada como Roberta Leal. O caso tomou repercussão após vídeo da discussão e agressão circular nas redes sociais.

Nas imagens, o homem é visto dando tapas e puxando o cabelo da vítima, que cai. O caso foi registrado, por meio de Boletim de Ocorrência (BO), no último dia 2 de setembro deste ano.

"Conforme apuração da Delegacia do 3° Distrito Policial (3° DP), unidade responsável pela investigação do caso, o suspeito, que é motorista por aplicativo, lesionou uma passageira após uma discussão entre eles. Ao sair do local, o homem levou os pertences da vítima que estavam no veículo. Com base no material comprobatório, as autoridades policiais identificaram o homem", disse a Polícia.

Os objetos que pertenciam à vítima foram recuperados e restituídos. O inquérito foi concluído e enviado ao Poder Judiciário.

VERSÃO DA VÍTIMA

O homem bateu o porta-malas contra o braço da vítima e ainda a puxou pelo cabelo, antes de jogá-la no chão durante uma discussão.

As agressões iniciaram, segundo Roberta revelou ao Diário do Nordeste, pois o condutor reclamou por ter de ficar parado enquanto esperava ela comprar pão em uma panificadora. A profissional estava com o filho de 1 ano e a mãe idosa. O caso foi registrado pela câmera de segurança do estabelecimento.

Veja também Segurança Mulher vai a júri popular por matar a tiros esposo policial militar em Fortaleza Segurança Casal é preso por suspeita de golpe de R$ 6,2 mil em pix falso para supermercado no Ceará

"Minha mãe usa muleta e se levantou com meu filho nos braços e foi na padaria me avisar que o motorista estava com raiva por estar parado", relembra Roberta.

Legenda: Passageira teve hematoma no braço após agressão Foto: Arquivo pessoal

Segundo a fisioterapeuta, ao questioná-lo, o homem se levantou do carro e foi ao porta-malas retirar o carrinho de bebê do filho da passageira. Foi nesse momento que ele bateu a porta no braço da mulher, que ficou com um extenso hematoma e foi para cima do motorista.

"Quando ele grita comigo eu avanço nele, tanto pela agressão quanto por ele estar gritando. Dei um tapa e rasguei a blusa dele, e aí ele pega meu cabelo, puxa meu rosto e me joga no meio da rua", explica.

99 SE PRONUNCIA

Em nota, a 99 informou que lamenta o caso e disse que "possui política de tolerância zero para comportamentos ofensivos, atitudes agressivas e quaisquer outras formas de violência, especialmente contra mulheres". O app disse estar disponível para colaborar com as autoridades.

A empresa acrescentou ainda que bloqueou o perfil do motorista e que está em busca da passageira para "oferecer acolhimento e orientações sobre o acionamento do seguro, que inclui auxílio para despesas médicas e apoio psicológico".