Alece e Câmara de Fortaleza fazem minuto de silêncio pela morte da jornalista Júlia Ionele

Profissional compunha equipe do gabinete da senadora Augusta Brito (PT)

Escrito por
e
PontoPoder
Foto de Júlia Ionele, que morreu no último domingo (31)
Legenda: Júlia tinha 31 anos e passava por um tratamento de câncer há mais de um ano
Foto: Reprodução / Instagram

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) demonstraram pesar pela morte da jornalista Júlia Ionele, que ocorreu no último domingo (31), com a realização de um minuto de silêncio. A profissional enfrentava um tratamento contra o câncer, que já durava mais de um ano.

Júlia tinha 31 anos e compunha a equipe do gabinete da senadora Augusta Brito (PT). Na sua trajetória profissional, carregava passagens pela TV Diário, do Sistema Verdes Mares, e também pela assessoria de parlamentares na Assembleia Legislativa.

teaser image
PontoPoder

Luizianne Lins embarca para integrar missão internacional de ajuda humanitária a Gaza

teaser image
PontoPoder

Proposta na CMFor quer ampliar gratuidade de idosos no transporte público de Fortaleza para 60 anos

A comunicadora atuou ainda em campanhas eleitorais, como a da atual vice-governadora Jade Romero (MDB), e foi autora do livro “Cine Nazaré: um cinema vivo”, publicado em 2020, sobre o último cinema de bairro ativo na cidade de Fortaleza.

No Legislativo estadual, o pesar foi solicitado pelo presidente da Casa, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB), que estendeu o mesmo pleito pela morte do radialista Chico Rocha. “A esses dois comunicadores, jornalistas e radialistas, nosso profundo respeito aos amigos e familiares”, pontuou.

Já na CMFor, o pedido para o Plenário fazer o minuto de silêncio foi da vereadora Adriana Almeida (PT). “A gente tem que estar sempre lembrando desses e dessas que fazem os mandatos junto conosco”, frisou a petista, após mencionar a trajetória da homenageada.

No próprio domingo, Ionele foi homenageada também por autoridades cearenses, entre elas o governador Elmano de Freitas (PT), Augusta Brito, Jade Romero, além de secretários e prefeitos, como o de Caucaia, Naumi Amorim (PSD). O sepultamento de Júlia ocorreu na segunda-feira (1º), no Cemitério Memorial da Paz, em Maracanaú.

Foto de Júlia Ionele, que morreu no último domingo (31)
