Lula empossa novos ministros e cria pasta para pequenas empresas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu posse, nesta quarta-feira (13), aos ministros Sílvio Costa Filho, André Fufuca e Márcio França. Os dois primeiros assumiram os ministérios do Esporte e dos Portos e Aeroportos, respectivamente, enquanto França vai para o novo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

O ato ocorreu em reunião privada, no Palácio do Planalto, com a presença de familiares e algumas lideranças políticas. Lula formalizou o convite aos parlamentares na semana passada, o que se concretizou nesta quarta.

As negociações vinham ocorrendo há meses e marcam a entrada, no primeiro escalão do governo, do partido Republicanos e do Partido Progressista (PP). Fufuca assume o lugar de Ana Moser, enquanto Costa Filho sucede a Márcio França, filiado ao PSB.

Republicanos e PP estão entre as maiores bancadas parlamentares na Câmara dos Deputados, onde o governo busca consolidar uma base de apoio para aprovação de projetos.

Conversas entre ministros

Silvio Costa Filho explicou que vem conversando com França para fazer transição democrática e participativa na pasta. "É uma agenda estratégica para o país, 98% das nossas exportações e importações passam pelos nossos portos e aeroportos", disse.

Segundo ele, entre as prioridades da pasta estão a redução dos preços das passagens aéreas e o fomento das hidrovias no país.

Enquanto isso, André Fufuca falou sobre a responsabilidade de assumir um ministério antes comandado por Ana Moser. "Tenho certeza que terei que me desdobrar muito para poder fazer com que seus sonhos, o seu trabalho e suas realizações se perpetuem no tempo que ficarei à frente do Ministério do Esporte", afirmou ele durante o evento, se dirigindo ao presidente Lula.

Novo ministério

Também nesta quarta (13) foi publicada a medida provisória que criou o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, em edição extra do Diário Oficial da União. O texto foi encaminhado ao Congresso Nacional para aprovação dos parlamentares.

O novo ministério terá entre as atribuições o apoio ao artesanato; incentivo e promoção de arranjos produtivos locais; ações de qualificação e extensão empresarial; promoção da competitividade e da inovação; articulação e incentivo à participação da microempresa, da empresa de pequeno porte e do artesanato nas exportações brasileiras e até fomento da cultura empreendedora

Márcio França, que comanda a pasta, afirmou que as secretarias a serem incluídas nesse processo, o remanejamento de orçamento e a ocupação de cargos ainda serão definidas. Durante o evento, o ministro também falou sobre a privatização do Porto de Santos, reforçando que o projeto não deve prosseguir.