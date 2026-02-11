O que importa na conversa recente entre Cid Gomes e Júnior Mano na disputa pelo Senado

Uma conversa entre o senador Cid Gomes e o deputado federal Júnior Mano, ambos do PSB, ocorrida no fim da última semana, movimentou os bastidores da política cearense. Mano, apontado por Cid como nome para o Senado, foi demonstrar preocupação com a demora das definições, gerando a leitura de uma desistência em disputar o cargo.

O diálogo, que faz pouco sentido para o momento, dado o tempo que ainda falta para as convenções, mostra, entretanto, que a disputa majoritária ainda passa pelo senador.

Cid não costuma deixar aliados no meio do caminho. É um traço conhecido de seu método político: firme nas decisões, mas cuidadoso na condução dos compromissos. Nesse tom, o senador explicou o óbvio: as definições da chapa majoritária não acontecem agora, mas apenas no momento final das tratativas, às vésperas das convenções partidárias, previstas para julho.

O peso do ‘Ferreira Gomes’

O certo é que a equação do Senado, e da chapa majoritária, seguem passando por Cid. E não por vaidade, mas por imposição do cenário. Hoje, praticamente toda a aliança governista defende que o senador dispute a reeleição.

Quem está do outro lado?

Há ainda um componente mais sensível na conta. Do outro lado do campo político está Ciro Gomes, irmão de Cid, apontado como pré-candidato ao Governo do Estado pela oposição. Nesse contexto, ter Cid como candidato ao Senado cumpre também um papel estratégico: mantém o senador definitivamente ancorado no projeto governista.

Sobre esse ponto, aliás, Cid não tem deixado margem para interpretações diferentes: uma reaproximação eleitoral entre ele e o irmão mais velho é praticamente descartada (para agora).

O resumo da conversa