O que importa na conversa recente entre Cid Gomes e Júnior Mano na disputa pelo Senado
As definições passam pelo senador do PSB não por vaidade, mas por imposição do cenário.
Uma conversa entre o senador Cid Gomes e o deputado federal Júnior Mano, ambos do PSB, ocorrida no fim da última semana, movimentou os bastidores da política cearense. Mano, apontado por Cid como nome para o Senado, foi demonstrar preocupação com a demora das definições, gerando a leitura de uma desistência em disputar o cargo.
O diálogo, que faz pouco sentido para o momento, dado o tempo que ainda falta para as convenções, mostra, entretanto, que a disputa majoritária ainda passa pelo senador.
Cid não costuma deixar aliados no meio do caminho. É um traço conhecido de seu método político: firme nas decisões, mas cuidadoso na condução dos compromissos. Nesse tom, o senador explicou o óbvio: as definições da chapa majoritária não acontecem agora, mas apenas no momento final das tratativas, às vésperas das convenções partidárias, previstas para julho.
O peso do ‘Ferreira Gomes’
O certo é que a equação do Senado, e da chapa majoritária, seguem passando por Cid. E não por vaidade, mas por imposição do cenário. Hoje, praticamente toda a aliança governista defende que o senador dispute a reeleição.
O argumento é pragmático: Cid candidato fortalece a chapa majoritária, dá peso político à campanha e, sobretudo, acrescenta um elemento de estratégia eleitoral.
Quem está do outro lado?
Há ainda um componente mais sensível na conta. Do outro lado do campo político está Ciro Gomes, irmão de Cid, apontado como pré-candidato ao Governo do Estado pela oposição. Nesse contexto, ter Cid como candidato ao Senado cumpre também um papel estratégico: mantém o senador definitivamente ancorado no projeto governista.
Sobre esse ponto, aliás, Cid não tem deixado margem para interpretações diferentes: uma reaproximação eleitoral entre ele e o irmão mais velho é praticamente descartada (para agora).
O resumo da conversa
Nesse ambiente, a conversa entre os dois ganha outro significado. Interessa mais ao mundo político saber sobre os próximos passos de Cid, e não sobre os de Mano.