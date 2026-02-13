A quinta Prova do Líder do BBB 26 ultrapassou 13 horas de duração no fim da manhã desta sexta-feira (13). Ao todo, 7 participantes permanecem na disputa, que é de resistência.

Após a saída de Maxiane, seguem resistindo nas plataformas giratórias: Alberto Cowboy, Breno, Gabriela, Jonas Sulzbach, Jordana, Marcelo e Samira.

A prova foi iniciada às 23h03 desta quinta-feira (12). Os brothers se dividiram, por meio de sorteio, em seis plataformas giratórias. O jogo é dividido em rodadas. Algumas rodadas são de eliminação, como foi a primeira.

VEJA QUEM FOI ELIMINADO DA PROVA DO LÍDER

23h04: A primeira eliminada da prova foi Chaiany. Ela saiu da disputa após decisão de Marciele.

0h38: Capeta desistiu da prova sentindo ânsia de vômito.

0h57: Ana Paula desistiu da prova sentindo ânsia de vômito.

3H45: Solange Couto passou 4 horas e 33 minutos na prova.

4h11: Leandro Boneco foi escolhido por Maxiane para deixar a prova.

7h18: Milena foi eliminada por Alberto Cowboy. Ela ficou 8h e 11 minutos, e deixa a disputa na rodada 38.

Babu Santana resistiu à prova durante 8 horas e 45 minutos.

Juliano Floss foi o 8º eliminado da prova após ter sido escolhido por Maxiane. Ele permaneceu na disputa por quase 12 horas.

Marciele desistiu da disputa após resistir por 12 horas.

Maxiane desistiu da prova após 13 horas de disputa.

ENTENDA A PROVA