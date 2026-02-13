BBB 26: veja quem ainda segue na Prova do Líder
Participantes disputam liderança em uma prova de resistência.
(Atualizado às 12:40)
A quinta Prova do Líder do BBB 26 ultrapassou 13 horas de duração no fim da manhã desta sexta-feira (13). Ao todo, 7 participantes permanecem na disputa, que é de resistência.
Após a saída de Maxiane, seguem resistindo nas plataformas giratórias: Alberto Cowboy, Breno, Gabriela, Jonas Sulzbach, Jordana, Marcelo e Samira.
A prova foi iniciada às 23h03 desta quinta-feira (12). Os brothers se dividiram, por meio de sorteio, em seis plataformas giratórias. O jogo é dividido em rodadas. Algumas rodadas são de eliminação, como foi a primeira.
VEJA QUEM FOI ELIMINADO DA PROVA DO LÍDER
- 23h04: A primeira eliminada da prova foi Chaiany. Ela saiu da disputa após decisão de Marciele.
- 0h38: Capeta desistiu da prova sentindo ânsia de vômito.
- 0h57: Ana Paula desistiu da prova sentindo ânsia de vômito.
- 3H45: Solange Couto passou 4 horas e 33 minutos na prova.
- 4h11: Leandro Boneco foi escolhido por Maxiane para deixar a prova.
- 7h18: Milena foi eliminada por Alberto Cowboy. Ela ficou 8h e 11 minutos, e deixa a disputa na rodada 38.
- Babu Santana resistiu à prova durante 8 horas e 45 minutos.
- Juliano Floss foi o 8º eliminado da prova após ter sido escolhido por Maxiane. Ele permaneceu na disputa por quase 12 horas.
- Marciele desistiu da disputa após resistir por 12 horas.
- Maxiane desistiu da prova após 13 horas de disputa.
ENTENDA A PROVA
