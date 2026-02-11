Caso Groaíras: concurso público não é vontade do gestor de plantão, mas obrigação constitucional

A declaração da prefeita de Groaíras, Virgínia Aguiar, contra a realização de concursos públicos não é um ruído político local. É um equívoco que atinge o coração do modelo constitucional brasileiro. Ao afirmar, em sessão solene de abertura do ano legislativo, que o concurso “tira a vaga” de moradores da cidade para beneficiar “gente de fora”, a gestora transforma uma obrigação constitucional em questão de preferência pessoal. E aí está o problema central.

A Constituição Federal é clara: a investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei. Não se trata de escolha administrativa, conveniência política ou estratégia de gestão. Trata-se de exigência constitucional.

O cargo não pertence ao gestor ou ao grupo político que ele integra. Ele pertence ao Estado brasileiro, que no caso é o Município.

Ao sustentar que o concurso permitiria a entrada de pessoas de outras cidades, a prefeita adota uma lógica protecionista incompatível com a ordem jurídica. O Brasil é uma República federativa, e o acesso aos cargos públicos deve observar critérios objetivos e universais.

Impedir, direta ou indiretamente, que candidatos externos concorram em igualdade de condições é negar o próprio conceito de igualdade republicana. Quando a regra é “pertencimento local”, ocorrem distorções graves e favorecimentos indevidos, exatamente o que o concurso público busca evitar.

Prefeita buscou se explicar

É importante reconhecer que há decisão judicial determinando a realização de certames e que a prefeita assegurou o cumprimento da sentença.

Em nota posterior, Virgínia Aguiar afirma respeito à legalidade e à impessoalidade, o que é uma sinalização importante. Ainda assim, o dano político da fala original permanece. Gestores públicos não podem desconhecer e nem relativizar princípios constitucionais sob o argumento de opinião pessoal. Ao assumir o cargo, o administrador jura cumprir a Constituição. Não há margem para seletividade interpretativa.