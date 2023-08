Evandro Leitão cita Luizianne Lins entre 'grandes nomes' do PT para disputar Prefeitura de Fortaleza

Convidado a integrar as fileiras do Partido dos Trabalhadores (PT), Evandro Leitão (PDT) ainda é reticente ao falar sobre uma eventual mudança partidária com vistas à disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2024. Citado pelo governador Elmano de Freitas (PT) como um nome que precisa "ser considerado" para a eleição, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará pondera os "grandes nomes" do próprio PT para a disputa.

O primeiro citado por ele, durante a live do PontoPoder desta quinta-feira (10), é o da deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT). "É uma parlamentar e uma pessoa que já deu sua contribuição à Prefeitura de Fortaleza, uma grande parlamentar e, sem sombra de dúvida, um grande nome", ressaltou.

Dois colega do Legislativo estadual também são apontados por Evandro Leitão como bons nomes para uma futura candidatura na capital cearense.

Evandro Leitão Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará "Temos a deputada Larissa Gaspar, que também faz um belo trabalho, fez um belo trabalho na Câmara de Vereadores, está fazendo agora um belo trabalho lá na Assembleia Legislativa. Temos o Guilherme Sampaio, que é um outro grande nome, um grande parlamentar que está lá, um colega nosso que está na Assembleia".

A lista citada por Leitão possui grandes semelhanças à mencionada por Elmano de Freitas, em entrevista ao PontoPoder no final de julho. Além de Luizianne, Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio, o governador acrescentou à lista de petistas cotados para a disputa eleitoral o nome do ex-deputado federal e assessor especial de Assuntos Municipais do Governo do Ceará, Artur Bruno.

Evandro Leitão ressaltou ainda que existem nomes importantes em outros partidos e ressaltou a liderança do senador Cid Gomes, que "conseguiu fomentar lideranças no nosso Estado".

Evandro Leitão Presidente da Assembleia Legislativa "Você pode ver que, desde quando ele assumiu o governo do Estado do Ceará, em 2007, boa parte dessa geração que está hoje fazendo política no nosso Estado passou pelas mãos do Cid, foi lançada pelo Cid, inclusive nós, inclusive nós que temos uma gratidão enorme a ele".

