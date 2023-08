Evandro Leitão: 'Seria muita honra estar contribuindo na Prefeitura de Fortaleza como prefeito'

Contado como candidato à Prefeitura de Fortaleza nas eleições do próximo ano por vários partidos — inclusive com convites públicos de filiação —, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT), é cauteloso ao comentar sobre seus planos políticos. O pedetista, no entanto, diz estar “pronto, à disposição”.

Em entrevista aos editores e colunistas de Política do Sistema Verdes Mares, Jéssica Welma e Wagner Mendes, durante a live do PontoPoder, na quinta-feira (10), o comandante do Legislativo estadual ressaltou que está focado no mandato na Alece.

“Tenho o meu foco, as minhas atenções e as minhas energias todas voltadas para a Assembleia, para o nosso mandato que nos foi confiado pelos cearenses e também para a Presidência da Assembleia. Eu confesso a ti que hoje não tenho esse foco, essa coisa de candidatura a prefeito”, disse.

O papel de Camilo, Cid e Elmano

Evandro reforçou que a escolha do candidato cabe às lideranças do grupo político: o ministro Camilo Santana (PT), o senador Cid Gomes (PDT) e o governador Elmano de Freitas (PT).

Evandro Leitão (PDT) Presidente da Alece “Conversando é que a gente pode chegar em um denominador e dizer: ‘olha, o melhor nome, o que melhor representa para determinada missão é o do fulano de tal dos anzóis’. Se for o meu, estou aqui pronto, à disposição”

O pedetista, no entanto, reconheceu que gostaria de comandar o Executivo do Município. “Para mim, seria motivo de muita honra poder estar contribuindo na Prefeitura de Fortaleza como prefeito”, comentou.