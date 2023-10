Presidente da Comissão Provisória do PDT no Ceará defende decisão de Figueiredo: 'Era necessário'

Presidente da Comissão Provisória do PDT no Ceará, Cristhina Brasil sabe que assume o cargo em um momento importante, "algo difícil, vamos chamar assim", ressalta. Alçada ao cargo nesta sexta-feira (6), após a direção nacional inativar o diretório estadual no dia anterior, em mais um episódio da queda de braço entre o senador Cid Gomes e o presidente nacional interino, André Figueiredo, Brasil defende a decisão do líder nacional.

"Era necessário que a Direção Nacional tomasse uma decisão nesse sentido, buscando um equilíbrio entre os pares", disse a presidente, em entrevista à colunista.

No PDT há uma década, Cristhina foi vereadora suplente em Fortaleza e tem um histórico de atuação partidária de abrangência estadual e nacional. No Ceará, é presidente da Ação da Mulher Trabalhista, braço voltado à promoção das mulheres na política. Nacionalmente, integra a Executiva nacional e é coordenadora do Núcleo de Base Nacional de Saúde da Fundação Leonel Brizola.

Legenda: Cristhinna Brasil em reunião do Diretório do PDT ainda sob comando de Cid Gomes Foto: Divulgação/PDT

Ainda que a mudança tenha pego de surpresa boa parte dos pedetistas, Brasil afirma que a decisão foi pactuada. "No PDT, antes, a gente pactua. Esse novo caminho foi conversado pactuado. Desde o início, acompanho pessoalmente todas as discussões, estava na Executiva, estava no Diretório que se encerrou ontem", afirma. De fato, Cristhina era presença constante nas reuniões do PDT, independentemente do lado.

Sobre a crise no partido desde o racha com o PT em 2022, ela aposta na experiência do diálogo. "Lamento muito desde que começou esse processo, lamento muito. Sou uma pessoa da mediação, minha característica pessoal é transitar em grupos divergentes", diz.

Legenda: Cristhinna Brasil ao lado do presidente nacional interino, André Figueiredo, em evento do PDT na quinta-feira (5) Foto: Bruno Leite

Cristhina aponta que teria "pesado" na decisão a participação da militância do partido. "A missão da Nacional e a palavra certa é: 'buscar o ponto de equilíbrio'. Entendendo que o partido é formado de parlamentares e sobretudo de militantes que fazem o movimento para que esses parlamentares cheguem a estar nos representando, e dos movimentos sociais, que possam também conduzir. Esse ponto pesou na decisão dessa representação nesse momento. A gente entende que são companheiros valorosos, mas infelizmente não houve um ponto de convergência".

Pleito de Cid Gomes

Brasil, no entanto, não quis se posicionar sobre o movimento do senador Cid Gomes em convocar novas eleições para a direção do partido no Ceará, proposta desmantelada pela intervenção nacional.

"Neste momento, precisamos reunir a comissão provisória. Vamos conversar tomar a decisão em conjunto para que a gente possa tomar a melhor decisão", diz Cristhina. A previsão é de que a reunião aconteça no início da próxima semana.

Veja os integrantes da comissão provisória do PDT Ceará:

Francisco das Chagas Soares (Secretário)

Ivaldo Ananias Paixão

José Iraguassu Teixeira Filho (Tesoureiro)

Francisco Cláudio Pinto Pinho

Francisco Flávio Torres de Araújo (Vice-presidente)

Geraldo Sinézio Sobrinho

Diana Maria Maciel Mano de Carvalho

Janne Ruth Nascimento Viana

Alessandra Aires Sabino Vieira

Ana Cristhina de Oliveira Brasil de Araújo (Presidente)

Sandra Paula Pereira de Araújo

Ianna Fernandes de Almeida Brandão